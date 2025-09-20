¥Þ¥Ä¥À¡Ö¡ÈÄ¶ÈþÎï¡É¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¯¡¼¥Ú¡×¤¬¥¹¥´¤¤¡ª ¡ÖRX-7Éü³è!?¡×¤ÊÁ´Ä¹4.4mµé¤á¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡Ö¥ï¥¤¥É¡õ¥í¡¼¡×¥Ü¥Ç¥£¡ª ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¡ÈÀº×û¡É¥â¥Ç¥ë¡ÖRX-VISION¡×¤ËÃíÌÜ¡ª
¸÷¤ÇÌ¥¤»¤ë¡Èº²Æ°¡É¤Î¶Ë¤ß¡ª
¡¡2015Ç¯10·î¡¢¥Þ¥Ä¥À¤ÏÂè44²ó¡ÖÅìµþ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¿¿¹È¤Î¥¯¡¼¥Ú¡ÖRX-VISION¡×¤òÀ¤³¦½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á´Ä¹4389mm¡ßÁ´Éý1925mm¡ßÁ´¹â1160mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2700mm¤È¡¢¿ôÃÍ¤À¤±¸«¤ì¤ÐÅÁÅýÅª¤ÊFR¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î²«¶âÈæ¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤òÇÓ¤·¤¿¡È°ú¤»»¤ÎÂ¤·Á¡É¤Ç¤¹¡£
¡¡RX-VISION¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¤ËÎ®¤ì¤ë¸÷¤Î¤æ¤é¤®¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸Ì¿´¶¤òÉ½¸½¤·¡¢Ä¹¤¹¤®¤ë¤Û¤É¤Î¥í¥ó¥°¥Î¡¼¥º¤Ï¸«¤ë¼Ô¤Ë¶¯¤¤¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¤ÏÎ©ÂÎÅª¥á¥Ã¥·¥å¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ã¡¼¥°¥ê¥ë¤ÈºÙ¤¤LED¥é¥ó¥×¡¢¥ê¥¢¤Ï±ß·Á¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ýÇ¯¤Î¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡ÖRX-7¡×¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢Äã½Å¿´¤È¥ï¥¤¥É´¶¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ïºï¤ê½Ð¤·¥¢¥ë¥ß¤äËÜ³×¤òÍÑ¤¤¡¢¥¿¡¼¥Ó¥ó·Á¾õ¤Î¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¤ä°È¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥»¥ó¥¿¡¼¥È¥ó¥Í¥ë¤Ê¤É¡¢±¿Å¾¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¡Ö¿ÍÇÏ°ìÂÎ¡×¤Î¶õ´Ö¤¬Å°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë¶áÇ¯¤ÎÄ¬Î®¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥º¥à¤Ï¡¢³°´Ñ¤Î½ãÅÙ¤È´°Á´¤Ë¸Æ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿´Â¡Éô¤È¤µ¤ì¤¿¼¡À¤Âå¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¡ÖSKYACTIV-R¡×¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÏÈó¸øÉ½¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³«È¯¿Ø¤Ï¡Ö½¾Íè¤òÎ¿¤°¸úÎ¨¤È¿®ÍêÀ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¸À¡£
¡¡¹â¸úÎ¨Ç³¾Æ¡¢¹âÂÑµ×¥¢¥Ú¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥ë¡¢¿·ÁÇºà¥í¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤Î¥Ö¥ì¡¼¥¯¥¹¥ë¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢Ç³Èñ¤äÇÓ¥¬¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿Ä¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤¹¤ëÊý¿Ë¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þSNS¤Ë¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÎÌ»º¤µ¤ì¤¿¤éÂ¨Í½Ìó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬»¦Åþ¤·¡¢¸ø¼°Æ°²è¤Ï¸ø³«¤«¤é24»þ´Ö¤Ç30ËüºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤³¤¾¤Ã¤Æ¾Þ»¿¤·¡¢Íâ2016Ç¯¤Ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹ñºÝ¼«Æ°¼Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¡ÖºÇ¤âÈþ¤·¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡×¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÔÈÎÈÇ¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÌ¾¾Î¡ÖRX-9¡×¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç°ì¿ÍÊâ¤¤·¡¢ÆÃµö¿ÞÌÌ¤Ë´ð¤Å¤¯Í½ÁÛCG¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¡£ÆÃµö¤Ë¤Ï¡¢2¥í¡¼¥¿¡¼È¯ÅÅ¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ü¥â¡¼¥¿¡¼¶îÆ°¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¹½À®¤ä²ÄÊÑ¥ê¥¢¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³«È¯·ÑÂ³¤Î¾Úµò¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2023Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤òÈ¯ÅÅµ¡¤È¤·¤ÆÅëºÜ¤·¤¿¡ÖMX-30 R-EV¡×¤¬»ÔÈÎ¤µ¤ì¡¢¥í¡¼¥¿¥ê¡¼µ»½Ñ¤ÈÀ¸»º¥é¥¤¥ó¤¬º£¤â¸½Ìò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
RX-VISION¤Î¡ÖÂ³ÊÔ¡×¤¬2023Ç¯¤ËÅÐ¾ì!?
¡¡¤½¤·¤Æ2023Ç¯½©¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2023¡×¤Ç¥Þ¥Ä¥À¤ÏRX-VISION¤ÎÂ³ÊÔ¤È¤Ç¤â¤¤¤¦¤Ù¤¡¢¥í¡¼¥¿¥ê¡¼EV¤ÎÈþ¤·¤¤2¥·¡¼¥¿¡¼¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÖICONIC-SP¡Ê¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯ ¥¨¥¹¥Ô¡¼¡Ë¡×¤ò¸ø³«¡£
¡¡RX-VISION¤¬Äó¾§¤·¤¿¡È°ú¤»»¤ÎÂ¤·Á¡É¤È¼¡À¤Âå¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¿·¤¿¤Ê¾Ï¤Ø¤È¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¡Ö¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉü³è¤Ø¤ÎÉÛÀÐ¡×¤È¸«¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¯¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö¡ôBringBackRX¡×¤âº£¤Ê¤ªÅê¹Æ¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥±¡¼¥¹¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¸·¤·¤¯¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Î·Ð±Ä¿Ø¤Ï¡ÖºÎ»»¤È´Ä¶´ð½à¤òÆ±»þ¤ËËþ¤¿¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¡×¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¸°¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Ë¥å¡¼¥È¥é¥ëÇ³ÎÁ¤ä¹â½ÐÎÏ¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¿Ê²½¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Ç¯¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÂÑµ×¤Ë»²Àï¤·¤¿¿åÁÇ¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¤äe-fuel¤Î¼Â¾Ú¥Ç¡¼¥¿¤¬¾Íè¤ÎÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢RX-VISION¤¬»Ä¤·¤¿°äÅÁ»Ò¤Ï¤¹¤Ç¤Ë»ÔÈÎ¼Ö¤Ø¤âÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£ÌÌ¤Ç¸÷¤òÁà¤ë¡È¥µ¡¼¥Õ¥§¥¹¸À¸ì¡É¤Ï¡ÖMazda3¡×¤ä¡ÖCX-60¡×¡¢¤½¤·¤Æ¿·EV¡ÖEZ-6¡×¤Ë¤Þ¤Ç¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢ºÙ¤¤¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤ÈÎ©ÂÎ¥°¥ê¥ë¤Î°Õ¾¢¤â¿·À¤Âå¶¦ÄÌ¤Î¡È´é¡É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¡¢ÎÌ»º»þ´ü¤ä²Á³Ê¤ÏÌ¤Äê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢µ»½ÑÆÃµö¤Î½Ð´ê¤ä¥ì¥ó¥¸¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥À¡¼¤ÇÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥Ç¡¼¥¿¡¢¤½¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤Î·Ñ¾µ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢RX-VISION¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ïº£¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Þ¥Ä¥À¤¬¡ÈÌ´¤Î¥í¡¼¥¿¥ê¡¼FR¡É¤ò¸øÆ»¤ØÁ÷¤ê½Ð¤¹Æü¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®ÎÌ¤È´Ä¶µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤¬¸òº¹¤¹¤ë¤½¤Î½Ö´Ö¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡º£Ç¯2025Ç¯½©³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ç¡¢¥Þ¥Ä¥À¤Ï¿·¤¿¤Ê¥í¡¼¥¿¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£