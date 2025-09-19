グローバル調査会社Conterpointが公開した折りたたみスマートフォンの最新市場レポートによれば、7月にSamsung（サムスン）が発表した折りたたみスマホの最新モデル「Galaxy Z Fold7」が、ある地域で大ヒット商品になっています。

西ヨーロッパで人気

Conterpointのレポートは、西ヨーロッパでの売上に着目。発売から4週間での西ヨーロッパでのGalaxy Z Fold7販売台数は25万台強。これは前モデルGalaxy Z Fold6の2.5倍の数字となります。今までで最も売れたZ Fold4からは7割もの成長で、もちろん過去最高。

Galaxy Z Fold 7は、Galaxy Z Fold史上最薄の8.9ミリを実現。折りたたみは分厚いというデメリットを払拭したことで、画面が大きいというメリットだけを享受できる端末に昇華しました。

米GIzmodoのレビューでも、ついに本気で折りたたみに買い換えようと思える端末だと好評。また、Conterpointは西ヨーロッパでのSamsungのブランド認識が高まっていることも、販売台数の大幅アップに影響した可能性があると指摘しています。

ただし、ヨーロッパで人気が高いと言われるHONORとGoogleの折りたたみスマホの発売がGalaxy Z Fold7の後なので、本当の競争はここから。

Galaxy Z Fold7は、日本でのWeb CMにブランドアンバサダーに加わった山田涼介さんとKōki,さんを起用。また、NTTドコモはME:Iを起用しており、今までよりさらに広い層にリーチしようとしていることがうかがえます。

西ヨーロッパだけでなく、後発のライバル端末が出ても世界的大ヒットとなるか…。

Source: Counterpoint Research via 9to5Google