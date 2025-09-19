黒猫が壁と会話？　不思議すぎる「交信タイム」を激写

時折見せる思いも寄らぬ行動で、世の飼い主たちを驚かせてきた猫。この度Xにて、「シュールなのに愛らしい」と話題を集めているのが、黒猫のちょびくんです。

写真に写るのは、赤い首輪を付けたちょびくんが、壁に顔をぴったりと寄せ、まるで何かと「交信」しているかのような不思議な光景。いったい何をしている最中なのでしょうか……。

飼い主さんによると、この場所は自宅の和室。ちょびくんが座っているのは室内に置いてある座椅子で、最近はここがお気に入りのくつろぎスペースになっているとのこと。

そんなちょびくんが「壁と交信」を始めたのは8月ごろから。以来、ちょくちょく見られる行動になっているといいます。

顔を壁に密着させてじっと動かない姿は、飼い主さんにとっても異様に映ったようで、最初に目にしたときは「ちゃんと息してるのかな？」と少し心配になったのだとか。たしかに、急に壁を向いて動かなくなったら焦ってしまいますよね。

写真が撮影されたとき、ちょびくんはおよそ5分間そのままの姿勢を維持。途中動いたりすることもなく、リラックスして壁に向き合っていたようです。まるで本当に目に見えない誰かと会話しているような姿を、飼い主さんも微笑ましく受け止めているようでした。

投稿を見た人からは「うちの子もです」「なんか聞こえるのかな」など、共感や冗談交じりのコメントが多数。もしもちょびくんと会話を交わすことが出来るものなら、その行動の真意を聞いてみたいものですね。

