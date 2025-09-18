かまいたち濱家が「本当はみなみかわくらいハゲてる」と地毛事情を告白。「濱家さんのハゲを日本で一番隠せる」と主張する美人メイクスタッフに「これはほんまやねん」と絶大な信頼を寄せた。

【映像】濱家が絶大な信頼をおく美人ヘアメイクさん

9月17日（水）、かまいたちの山内健司＆濱家隆一がMCを務める『かまいガチ』が放送。伊勢神宮参拝旅行ロケに参できる演者・裏方スタッフの選抜会議が行われた。

番組を支える常連芸人とスタッフを慰労するための「ただただ楽しい旅行」と説明した山内だが、ここで「予算の都合で40名から22名まで減らす」「削れば旅行が濃くなる」と衝撃発表。演者4名と帯同する裏方スタッフ18名を選抜することに。

プロデューサー陣は自己アピール合戦を展開し、ディレクター陣も仲間内で足を引っ張り合い参加権を主張。相添スタート・山添寛は「ADの仕事をやる」とAD枠での参加も辞さない強硬姿勢を見せた。

するとメイクスタッフの藤井は「私は絶対に要る。濱家さんのハゲ隠しが日本で一番うまい」と自己アピール。「私は隠せますけど、他の人は無理です」と濱家の秘密を暴露しつつ特技を訴えた。みなみかわは「工作してるん？」とハゲ隠しの難易度を推し量った。

すると濱家は「藤井ちゃんは要るねん。すっごいねん」と納得顔でうなずき、「俺、めっちゃハゲてる」と告白。みなみかわが「私情入ってる」と異議を唱えると、濱家は「すっごいねん俺」と力を込め、「俺みなみかわぐらいハゲてる。それをやってくれてる。ここまで持ってきてくれている」とメイク藤井のハゲ隠し技術を絶賛。絶大な信頼を明かした。