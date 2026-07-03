カインズの一部店舗は、2026年7月5日限定で「カルピス飲み放題イベント」を開催します。アプリ会員向けクーポンも開催時間は10時から18時まで。なくなり次第終了となります。一部店舗限定です。東京都は、昭島店、町田多摩境店、青梅インター店、八王子長房店が対象となっています。カルピスが好きな人や対象店舗が近くにある人は足を運んでみて。また、公式アプリでは、カルピスをお得に楽しめるクーポンが配布中です。「カルピス