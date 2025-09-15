Àêµò¥·¥êー¥º¹Í»¡·ÏYouTuber¤¬ÆÉ¤ß²ò¤¯¡ÖÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡×ºÇ½ª²ó¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¤¬É¸Åª¡ÉÈ¯¸À¤Î¿¿°Õ¤È¤Ï¡©
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥É¥é¥Þ¡ÖÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡×Âè9ÏÃ¤Î¹Í»¡Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿Àêµò¥·¥êー¥º¹Í»¡·ÏYouTuber¡¦¥È¥±¥ë¤µ¤ó¡£¡Ö¡ÚÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡ÛÂè£¹ÏÃ¥É¥é¥Þ¹Í»¡ ¿ûÅÄ¾Úö ¼ç±é¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ 3Ç¯AÁÈ ¤È°ìÃ×¡ª¥Í¥¿¥Ð¥ì´¶ÁÛ ºÇ½ª²ó·ëËöÍ½ÁÛ ÉúÀþ²ó¼ý¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¡ÖÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡×¤ÎÅ¸³«¤¬2019Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö3Ç¯AÁÈ¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÅÀ¤Ç¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¥È¥±¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢²ÃÆ£À¿ÆóÏº¤µ¤ó±é¤¸¤ë¡È¤¤¤Ö¤¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬É¸Åª¡¢¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¥ä¥Þ¥È¤Ë¤è¤ë¥»¥ê¥Õ¤â¼è¤ê¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¤¤Ö¤¤Î¹Ô¤¦ÂçÎÌ»¦¿Í¤È¤Ï¡¢ÊªÍýÅª¤Ê»¦¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ç¥Þ¤ò³È»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤¿¤Á¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÎ®½Ð¤µ¤»¡¢¼Ò²ñÅª¤ËËõ»¦¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡È»¦¤¹¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡È¼Ò²ñÅªËõ»¦¡É¤Î°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÆÈ¼«¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö3Ç¯AÁÈ¤È¤«¤Ê¤ê¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢Î¾ºî¤Î¼ç¿Í¸øÌ¾¤¬¡È¤¤¤Ö¤¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¿Í¼Á¤ò¼è¤Ã¤¿»ö·ï¤ÎÆ°µ¡¤¬ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î»à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òµó¤²¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤â¥á¥Ç¥£¥¢¥ê¥Æ¥é¥·ー¤Î½ÅÍ×À¤òÀ¤¤ÎÃæ¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤¤¤Ö¤¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤â¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤àÂ¸ºß¤Î¤è¤¦¤Ë¤â´¶¤¸¡¢3Ç¯AÁÈ¤Î¥Ò¥¤¥é¥®¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ºÇ½ª²óÄ¾Á°¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¡ÖºÇ½ª²ó¤Î¥é¥¹¥È1Ê¬¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ÈÍ½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç¡È²ø¤·¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¡É¤¬¼Â¤Ï²ø¤·¤¤¡Ä¤ÈÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤ÈÂçÃÀÍ½ÁÛ¡£»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¡ÖÃ¯¤¬²ø¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¥¢¥ó¥±ー¥È¤òÀßÃÖ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤«¤é»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¥É¥é¥ÞÆâ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä·Ù»¡ÁÈ¿¥¤Ø¤Î±Ô¤¤¹Í»¡¤âÈäÏª¡£¡Ö·ÙÈ÷Éô¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¼«ÂÎ¤¬Î¢¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÄÀô¤µ¤¯¤é¤âÅ¨Â¦¤Î¿Í´Ö¤È¤·¤ÆºÇ½ª²ó¤Ç½Ð¤Æ¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¿äÂ¬¡£¡Ö¤³¤Î¥·¥êー¥º¤¬´°·ë¤¹¤ë»þ¤ÏÉðÂ¢°Ê³°¡¢Á´°÷Å¨¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¼«¿È¤ÎÂçÃÀ¤Ê·ëËöÍ½ÁÛ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Öº£¸å¤â¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÆ°²è¤¬¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¤ÈÄÌÃÎÀßÄê¡¢¹âÉ¾²Á¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¥É¥é¥Þ¹Í»¡Æ°²è¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
ÁÛÁü¡¦ÁÏÂ¤·Ï¥É¥é¥Þ¹Í»¡¤ò¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·î9¥É¥é¥Þ¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡¢Ä«¥É¥é¡¢TBSÆüÍË·à¾ì¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷Ä¾¸å¤ËÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥É¥é¥ÞÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤Ç¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ÊÀµ²ò¤Ïµá¤á¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ë¥É¥é¥Þ¤Î´¶ÁÛ¤ä¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤é¤¹¤¸¾Ò²ð¤â¡£