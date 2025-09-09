Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年9月9日は、最大読込890MB/s・最大書込750MB/sの超高速性能を誇る、SUNEAST（サンイースト）の「microSD Express 256GB SE-MSE256G20P1F」がお得に登場しています。

怪物級のデータ転送速度を誇り、Nintendo Switch 2やハイエンドのゲーミングスマホでの使用も可能なスグレモノですよ！

■この記事で紹介されている商品

SU NEAST microSD Express 256GB 最大読込転送速度890MB/s 最大書込転送速度750MB/s 次世代技術microSDカード Switch2動作検証済み Class10 U3 V30 UHS-I A1 SE-MSE256G20P1F 6,259円 （37%オフ） Amazonで見る PR PR

読込最大890MB/s！ ゲーミングスマホにも最適なSUNEASTの超高速microSDカードが37％オフ

最大読込890MB/s・最大書込750MB/sの超高速性能を誇る、SUNEAST（サンイースト）の「microSD Express 256GB」が37％オフの大特価で販売中です。

Image: Amazon.co.jp

SUNEASTから登場した「microSD Express 256GB」は、次世代規格「microSD Express」に対応した最新モデルです。

従来のmicroSD UHS-IやIIをはるかに超えるパフォーマンスで、最大読込速度は890MB/s、最大書込速度は750MB/sという圧倒的な速さを実現。4Kや8Kの大容量動画データもサクサク転送でき、ストレージを気にせず快適に扱えます。

256GBの大容量と超高速転送性能を備えているから、Switch 2やゲーミングスマホにも最適

Image: Amazon.co.jp

Nintendo Switch 2やハイエンドのゲーミングスマホでは、大容量かつ高速データアクセスが欠かせません。

256GBの大容量と超高速転送性能を備え、アプリケーションの起動や処理速度を向上させるA1クラスに対応した「microSD Express 256GB」なら、ゲームのロード時間短縮や大容量アプリのストレスフリーな起動をサポート。

対応ゲーム機のゲームソフト保存容量目安は16〜20本とたっぷり保存できるので、モバイルゲーマーや映像制作者にとっても強力な味方となるでしょう。

SUNEAST（サンイースト）の「microSD Express 256GB」は、ただの記録媒体ではなく、これからのゲーム・動画ライフを底上げする必須ガジェットですよ。

SU NEAST microSD Express 256GB 最大読込転送速度890MB/s 最大書込転送速度750MB/s 次世代技術microSDカード Switch2動作検証済み Class10 U3 V30 UHS-I A1 SE-MSE256G20P1F 6,259円 （37%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞microSDのセール対象商品一覧を見る

＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年9月9日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。

＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。

Source: Amazon.co.jp