読込速度890MB/s。最新型microSDがもはやバケモノな件 #Amazonセール
こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。
本日2025年9月9日は、最大読込890MB/s・最大書込750MB/sの超高速性能を誇る、SUNEAST（サンイースト）の「microSD Express 256GB SE-MSE256G20P1F」がお得に登場しています。
怪物級のデータ転送速度を誇り、Nintendo Switch 2やハイエンドのゲーミングスマホでの使用も可能なスグレモノですよ！
■この記事で紹介されている商品
読込最大890MB/s！ ゲーミングスマホにも最適なSUNEASTの超高速microSDカードが37％オフ
最大読込890MB/s・最大書込750MB/sの超高速性能を誇る、SUNEAST（サンイースト）の「microSD Express 256GB」が37％オフの大特価で販売中です。
SUNEASTから登場した「microSD Express 256GB」は、次世代規格「microSD Express」に対応した最新モデルです。
従来のmicroSD UHS-IやIIをはるかに超えるパフォーマンスで、最大読込速度は890MB/s、最大書込速度は750MB/sという圧倒的な速さを実現。4Kや8Kの大容量動画データもサクサク転送でき、ストレージを気にせず快適に扱えます。
256GBの大容量と超高速転送性能を備えているから、Switch 2やゲーミングスマホにも最適
Nintendo Switch 2やハイエンドのゲーミングスマホでは、大容量かつ高速データアクセスが欠かせません。
256GBの大容量と超高速転送性能を備え、アプリケーションの起動や処理速度を向上させるA1クラスに対応した「microSD Express 256GB」なら、ゲームのロード時間短縮や大容量アプリのストレスフリーな起動をサポート。
対応ゲーム機のゲームソフト保存容量目安は16〜20本とたっぷり保存できるので、モバイルゲーマーや映像制作者にとっても強力な味方となるでしょう。
SUNEAST（サンイースト）の「microSD Express 256GB」は、ただの記録媒体ではなく、これからのゲーム・動画ライフを底上げする必須ガジェットですよ。
＞＞microSDのセール対象商品一覧を見る
＞＞Amazon（アマゾン）のセール対象商品一覧を見る
なお、上記の表示価格は2025年9月9日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。
＞＞12万以上の対象作品が聴き放題。Amazonのオーディオブック、Audibleの30日間の無料体験はこちら。
＞＞Kindle Unlimitedなら200万冊が読み放題。30日間の無料体験はこちら。
Source: Amazon.co.jp