えええ、それ【セリア】で買えちゃうの！？ 110円とは思えない！「優秀アイテム」

掘り出し物がプチプラで見つかる【セリア】で、今狙うべきなのは？ 今回は、110円で展開されているセリアの優秀アイテムにフォーカス。ショルダーバッグにファッショングラスと、思わず値段を二度見してしまいそうなアイテムを@ftn_picsレポーターが発見しました！ 実用性だけでなくデザイン面にも満足できそうなセリアグッズ、早速近くの店舗で探してみて。

オーロラカラーが映える身軽なショルダーバッグ

【セリア】「ショルダーバッグ 外ポケット付 オーロラ」\110（税込）

澄んだ白地にオーロラカラーのワンポイントが映えるコンパクトなショルダーバッグ。ファスナー付きのメインポケットに加えて、スマホを収めるのに便利なフロントポケットが付いているのが優秀ポイント。スマホケース感覚で貴重品を入れて、身軽なお出かけに繰り出せそうです。光を反射して輝くオーロラカラーが、コーデのアクセントにもなってくれるはず。

大きめレンズのファッショングラスで小顔効果も

【セリア】「ファッション用グラス プラスチック ウェリントン」\110（税込）

ウェリントン型のファッショングラスは、アイウェアに注目が集まっている今こそ積極的に試したい狙い目アイテム。一点投入でコーデの物足りなさをカバーしてくれそうな大きめレンズは、@ftn_picsレポーター・とも*さんによると「小顔効果が期待できそう」とのこと。上品に淡く色づいたクリアカラーのフレームは主張が控えめなので、初心者もトライしやすそうです。

ガバッと小物を整理できる淡色マチ付きポーチ

【セリア】「マチ付きポーチ ダスティカラー」\110（税込）

20cm × 18cmの大きめサイズに6cmのマチを確保したポーチ。小物類をガバッと入れやすく、旅行時のバスグッズや化粧品を収めるのに重宝しそうです。内側は軽くビニールコーティングが施されており、水滴がついた小物も気にせず収められます。くすみピンクの淡い色合いにロゴワッペンがあしらわれた大人可愛いデザインにも注目を。

ビーズがきらめくスマホストラップで紛失予防

【セリア】「スマートフォン ハンドストラップビーズ」\110（税込）

パール調のビーズとローズクォーツカラーの星のモチーフを組み合わせた、キュートなスマホストラップ。くすみカラーのビーズもミックスされており、スマホに取り付ければブレスレット感覚で手元に存在感を発揮します。両端にフックが付いているため、バッグとスマホを繋げておけばスマホの迷子防止にも役立ちそう！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ