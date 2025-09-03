★人気テーマ・ベスト１０

１ 下水道

２ ステーブルコイン

３ データセンター

４ 人工知能

５ 半導体

６ 仮想通貨

７ 地方銀行

８ 防衛

９ ＪＰＸ日経４００

１０ 核融合発電



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「核融合発電」が１０位となっている。



三菱商事<8058.T>は２日、核融合ベンチャーの米コモンウェルス・フュージョン・システムズに出資参画したと発表した。これにより最先端の知見やノウハウの蓄積を図り、自社のネットワークや産業接地面を最大限活用しながら脱炭素化とエネルギー安定供給の両立に貢献することを目指す。核融合領域では２０２３年の京都フュージョニアリング（東京都大田区）への出資に続くものになるという。



今回の米新興企業に対する出資は、三菱商を含む日本企業１２社で構成するコンソーシアムで連携する形で行われた。参画メンバーには三井物産<8031.T>をはじめ、ＮＴＴ<9432.T>や関西電力<9503.T>、商船三井<9104.T>、日揮ホールディングス<1963.T>傘下の日揮、フジクラ<5803.T>、三井不動産<8801.T>など各業界のリーディングカンパニーが名を連ねる。



株式市場では、将来大きなマーケットを生み出す可能性のある新技術に着目し、投資機会を探ろうとする動きが活発で、その一つとして核融合発電にも投資家の熱い視線が注がれている。関連銘柄は原発関連株と被るものもあり、総合重機大手の三菱重工業<7011.T>やＩＨＩ<7013.T>のほか、原子力分野で豊富な実績を持つ産業機器メーカーの助川電気工業<7711.T>に注目。東洋炭素<5310.T>や木村化工機<6378.T>、神島化学工業<4026.T>などもマークしておきたい。



出所：MINKABU PRESS