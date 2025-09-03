並盛は30円の値下げ

インフレ真っ最中の今日にあって、牛丼チェーン店「すき家」が9月4日から、牛丼をはじめ36品目で値下げを断行するという発表が業界に衝撃を与えている。すき家といえば、今年3月にネズミとゴキブリの異物混入が相次いで発覚したことも記憶に新しいが、そもそも「安過ぎる」牛丼をこのタイミングで値下げする真意とは。

「すき家」の牛丼並盛が30円安く450円になるなど、36品目で10〜40円の下げ幅だという。

実に11年ぶりとなる値下げに踏み切った、すき家を運営するゼンショーホールディングスの担当者によれば、

「牛丼の原材料となる牛肉、タマネギ、米はここ2〜3年で急激に値上がりしており、当社もコロナ以降、値上げせざるを得ない状況が続いていました。しかし、このタイミングで値下げをすることで、価格優位性を上げてお客さんを増やし、ひいては牛丼の販売量を増やすことで利益を確保する決定をしました」

「母国で同じレベルの食事をするなら、2000〜3000円」

この値下げがショッキングなのは、そもそも牛丼並盛が安過ぎるから。値下げ前でも「すき家」の牛丼並盛は480円、「吉野家」は498円、「松屋」は460円と、いずれもワンコインでおつりがくる。コンビニで200円を超えるおにぎりが珍しくない時節柄、驚異的ではあるまいか。

「今世紀に入ってすぐ、デフレ経済を背景に牛丼大手3社は並盛280〜290円と破格の値段を設定していました」

とは、経済誌記者。

「その後、2004年に各社はBSE問題で牛丼の販売を停止します。最初に復活したのは『すき家』で、値段は350円。以降、各社は200円台後半から300円台後半を行き来しながら、21年に『吉野家』が400円台に突入しました。ここ10年で、ざっと100円しか値上がりしていない状況です」（同）

やはり、このお値段には、

「日本の物価高騰にビクともしないインバウンドの人たちは、牛丼屋に行くと目を丸くします。母国で同じレベルの食事をするなら、2000〜3000円はするはずだと口をそろえていますね」（同）

焼肉屋とラーメン屋の倒産件数は過去最高に

流通アナリストの中井彰人氏によれば、

「ウクライナ戦争が起きて、世界的にエネルギーと食料の値段が高騰しています。日本は食料の6割を、エネルギーの9割を輸入に頼っているため、値上がり傾向は止まらない。さらに人件費も上がっているので、飲食業界の値上げの流れは避けられません」

実際に、苦汁をなめる飲食店は少なくない。

「所得格差により、大衆の“外食離れ”が起きつつあります。昨年、焼肉屋とラーメン屋の倒産件数は共に過去最多となりました。食材が高騰している中、値上げをすると客が減るという実情が表れていると思います」

