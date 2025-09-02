【GUセール】でコスパえぐい！ 40・50代のサマ見え♡「990円サロペ」

今【GU（ジーユー）】では、秋口にも使えそうなアイテムが続々とお値下げ中！ ミドル世代が買うなら、カジュアルにもきれいめにも振りやすいサロペットが狙い目かも。990円というお手頃価格なのに、インナー次第で幅広いスタイリングが楽しめる着回し力の高いアイテムです。コーデの軸が即決まるサロペットは、コーデに悩む日の救世主にもなる予感。

落ち感のあるストレートシルエットでサマ見え

【GU】「タックサロペットパンツQ」\990（税込・セール価格）

ストンとまっすぐに落ちるストレートシルエットが美しく、一点投入でサマ見えが狙えそうなサロペット。ゆったりと余裕があるため、ボディラインを拾いにくいのが嬉しいポイント。きちんと感のあるフロントのタックも、上品なシルエットに貢献してくれます。ニュアンス感のあるグレーのほか、クールで大人っぽいブラックもラインナップ。インナー次第できれいめにもカジュアルにも振りやすく、お値段以上の活躍が期待できるかも。

ブラック × グレーでシックな大人顔コーデに

こちらは色違いのブラックを着用。ゆったりとした身幅ながらすっきりと見えるブラックのサロペットは、ミドル世代のデイリーコーデにぴったり。ダークグレーのTシャツを合わせれば、カジュアルながらも上品さが備わった大人っぽいスタイリングに。重たくなりすぎないようサンダルで抜け感をプラスするのも、垢抜けのポイント。小物はトレンド感のあるボストンバッグをチョイスして、こなれ見えを目指して。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M