この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が語る！「そのマネジメントでは無免許運転」―部下が動かない本当の理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「この考えができない人に誰もついてこない…リードマネジメントに必要不可欠な技術についてお話しします。」と題された動画が公開され、脱・税理士の菅原氏が、実体験を交えながら「マネジメント」の本質について熱く語った。



アチーブメント株式会社の取締役・橋本拓也氏の『部下を持ったら一番最初に読む本』を取り上げ、「優秀なプレイヤーほど無免許運転のマネジメントをしがち」という落とし穴を直球で突く。マネジメントは根性論ではなく“技術”。だからこそ、学べば誰でも上達するというメッセージが貫かれる。



中盤では、リードマネジメントを身につけるための5つの技術のうち「リーダーシップ」を深掘り。リーダーシップとは背中を見せることではなく、未来を示し、プロセスを設計していく力だと断言。そしてメンバーの「上質世界」に入れてもらうことが信頼関係のカギであり、そのためにはまず本気で相手に興味を持つことから始まる。



信頼を築く具体策も盛りだくさん。相手の話を最後まで聞く、支援する、励ます、尊敬を言葉で伝える、任せて待つ、意見の違いをまず受け止める、そして「私は～」で伝える交渉へ――といった“7つの習慣”に加えて、「小さな約束を守る」「陰で批判しない」も外せないポイント。反対に、批判・攻め・脅し・ガミガミ・褒美で釣る…といった外的コントロールは関係を蝕むと釘を刺す。言葉は7％、表情や声色など非言語が93％伝わるという話も飛び出し、「思っていることと口にすることがズレると、すぐに見抜かれる」という現実を突きつける。



今回の動画は、「どう語れば人が動くか」「どこから信頼を積むか」にフォーカス。「リーダーとしてどう振る舞うか」を具体的にイメージできるヒントが満載。メンバーに未来を示す力をどう磨くか、信頼をどう積み重ねるか、実例と笑いを交えながら学べる。管理職やリーダー職はもちろん、人と組んで成果を出したい人にとって、今すぐ役立つ実践知が得られる見どころだらけの内容になっている。詳しい実例や言葉の使い方は、ぜひ動画で確かめてほしい。