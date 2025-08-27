マンUで序列低下のホイルンドの新天地はナポリが有力に 4500万ユーロの買取義務付きのレンタル移籍で決着か
マンチェスター・ユナイテッドで序列が低下しているストライカーは去就が注目されている。
移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、マンUに所属する22歳のデンマーク代表FWラスムス・ホイルンドはナポリ移籍が近づいているという。
2023年8月にアタランタからマンUに完全移籍を果たしたホイルンド。移籍金7200万ポンドで加入し大きな期待を寄せられていた同選手だが、マンUではここまで公式戦95試合で26ゴールと移籍金に見合った活躍は見せられていない。昨季もリーグ戦でのゴール数は4得点と苦境に立たされている。また今夏はマンUにFWベンヤミン・シェシュコが加入したこともあり、序列は著しく低下している。
マンU退団は確実視されているホイルンドだが果たしてナポリ移籍は実現するのだろうか。
