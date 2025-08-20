最新のQi2規格対応、折りたためてコンパクト！Verbatim、3-in-1ワイヤレス充電器
Verbatim Japan株式会社は、スマートフォン、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤフォンを同時充電できる最新Qi2規格対応の3-in-1ワイヤレス充電器を特定販売店限定にて発売する。
■ケーブル不要、ピタッと充電
Qi2対応デバイスを最大15W出力で高速ワイヤレス充電を実現する、マグネット式ワイヤレス充電対応の3-in-1充電器。スマートフォン（iPhoneなど）、スマートウォッチ（Apple Watchなど）、ワイヤレスイヤフォン（AirPodsなど）の3台を同時に充電できる。合計最大22.5Wのパワフルな出力で、忙しい朝の準備もこれ一台で完璧だ。ごちゃつきがちなデスク周りもすっきり整頓され、スマートなワークスペースを演出する。
新製品ラインナップは、以下の2機種。
型番 : 67032（ホワイト）
型番 : 67033（グレー）
■高さ・角度調整可能 充電中の操作も快適
Qi2充電パッドとスマートウォッチ充電パッドは角度調整ができる。さらに、Qi2充電パッドは高さ調整にも対応しているので、動画視聴や通話も快適だ。強力マグネットでスマートフォンをピタッと固定し、充電中のズレや落下を防ぐ。
■折りたたみ式で持ち運びも便利
本体わずか約195gの軽量設計。折りたたみ時は、パソコン用のマウスほどの大きさで、手のひらに収まるコンパクトサイズ。専用キャリングバッグ付きなので、旅行や出張の持ち運びにも便利だ。
■6つのあんしん保護機能
国際認証であるQi2・CE・RoHS認証取得済み。また、FOD（異物検知）・過電流・短絡・過熱・過充電・過放電の6つの保護機能を搭載しており、大切なデバイスを安全に充電する。
■製品仕様
■製品紹介ページ
