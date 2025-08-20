【川崎 さちえ】神奈川県の人はメルカリで「傘」を買いがち…聞けば納得「地域ごとの売り買い傾向」、では「栃木県の人が売りがち」な物は？

メルカリが47都道府県の「売りがち買いがち大調査」を行い、その結果が公表されています。なぜその商品を売りがちなのか、買いがちなのかをメルカリが考察していますから、それを参考にしながらさらに深掘りしていきましょう。この記事では関東甲信越から興味深い商品を選んでいきます。

栃木県の人はいちご売りがち

栃木県の人は「いちごを売りがち」。そう言われると納得してしまいます。栃木県はいちごの収穫量が56年連続日本一、そして作付面積も23年連続日本一なのです。実は筆者も栃木県に住んでいるのですが、近くにもいちご農家さんがいますし、春から初夏にかけて道の駅にはたくさんのいちごが並びます。もちろん収穫や出荷の時期はある程度決まっていますが、そのタイミングでメルカリにもたくさん出品されるのでしょう。

いちごは柔らかくて潰れやすい果物ですから、輸送中に傷んでしまうこともあります。またいちごの種類によって味も違うので、購入する側は悩むかもしれません。ちなみにですが、栃木県在中の筆者がよく買うのは「とちあいか」といういちごです。人それぞれ味の好みは違いますが、この品種が甘さと酸味のバランスがとてもよいと感じます。

いちごは収穫の時期がある程度決まっているため、出品される量にも波があるとは思います。そして、おそらくいちごを出品するのは農家さんが多いでしょうから、素人が作って出品するのは難しそうです。それならばジャムなどに加工して売ればいいと思うかもしれませんが、それには保健所などの許可が必要になってくるでしょう。逆にきちんと許可や資格を取得すれば販売ができますから、生のいちごを売るだけではなく加工品の販売も視野に入れることもできそうです。

神奈川県の人は傘買いがち

神奈川県は海沿いと山間部で天候が変わりやすく、年間を通じて降水量も比較的多くなっています。他の都道府県よりも傘が身近な存在で、傘を買う頻度も高くなっているのでしょう。傘はコンビニやホームセンターなどでもそれほど高くない価格で買うことができますが、メルカリで買うとなると値段が高めの丈夫な傘、ブランドの傘が多いのではないでしょうか。

傘を売る立場になった場合、傘の状態も重要ですが、送料が気になるところです。折りたたみの傘ならメルカリ便の宅急便コンパクトで送れるものもあり、送料450円＋箱代70円で520円になります。折りたたみの傘がネコポスやゆうパケットポストなどを利用できるサイズならいいのですが、太さがあるので難しいかなと思います。また長傘になると宅急便やゆうパックで送ることになり、送料が少なくとも750円かかります。そうなると傘の販売価格も1000円以上、あるいは1500円、2000円以上でないと割に合わないという考えになってきます。その価格で売れる傘となると、やはりブランドの傘などでしょう。

あるいは傘を2本、3本まとめるという方法もあります。例えばホームセンターで1本1000円ほどで買った傘を3本セットにして、1980円で売るというやり方です。そうすれば送料は1回分になるので、販売利益が出やすくなります。

新潟県の人は天ぷら鍋売りがち

新潟県には金属加工の街として有名な三条市や燕市があります。この2つをあわせて「燕三条」ともよばれていて、ここで作られた洋食器や工具、刃物は信頼度も高く人気です。おそらく新潟県の人も、燕三条で作られた製品を使っているのではないでしょうか。

メルカリの調べでは、新潟県の人は天ぷら鍋を売りがちなのだそう。天ぷら鍋も金属加工されたものですから、頻繁に買い替えが行われ、古い天ぷら鍋を売るという流れができているのかもしれません。天ぷら鍋は一般的な鍋と比較すると、油汚れもついていますし、ベタベタとしがちです。筆者としては出品前に汚れを落とす作業が大変そうで売りにくい鍋ではないかと思うのですが、汚れがひどくならないうちに出品しているのでしょう。実際メルカリを見ると、かなり使い込んだ天ぷら鍋の出品はほとんどなく、新品未使用や未使用に近い状態の商品が出品されています。

実は筆者は天ぷら鍋をメルカリで調べたことがなかったのですが、今回改めて調べてみると意外と安く買えることがわかりました。新品でも2000円以下の商品も多いですから、思っていた以上にお手頃です。売る側としては値段が高い方がいいに決まっていますが、そうなると有名メーカーのものに限られそうです。

ちなみに業務用のフライヤーも出品されていて、7万円〜8万円で取引されていました。処分に困ったらメルカリに出品してみると、買い手がつくかもしれません。

長野県の人はスキー板買いがち

長野県はスキー場も多く、ウィンタースポーツが盛んです。スキーデビューをする年齢は人それぞれでしょうが、始める時にはいきなり値段が高い新品のスキー板ではなく、価格が抑えられている中古のスキー板を買うという考えもあります。もしかしたら、スキーを続けないかもしれないからです。いったん買ってみて、スキーをやってみようという考えの人がメルカリでスキー板を買うことも少なくありません。

またすでにスキーをしている人であっても、コストを抑えるために中古のスキー板を買うこともあります。新品にこだわらなければ半額以下で買えることもありますから、ういたお金をウェアなどに使うこともできます。

またピカピカの新品で高価なスキー板では、汚したくない傷をつけたくないという気持ちになってしまい、スキーを楽しめなくなることもあるそう。中古品なら最初から多少なり傷や汚れがついていることもあるので、気兼ねなくスキーができるというメリットもあるようです。

出品側の立場で考えると、スキー板はサイズが大きいため宅急便やゆうパックを使うことになります。ゆうゆうメルカリ便のゆうパックの場合、縦、横、高さの合計が170cm以下でないと送れないので、サイズには注意が必要です。もし170cmをオーバーしたら、らくらくメルカリ便の宅急便での対応になります。180サイズなら2100円、200サイズなら2500円で送ることができます。この場合、コンビニからは送れずに、ヤマト運輸の営業所か集荷にて発送することになります。

スキー板の需要は冬にピークを迎えるでしょう。品数も多く選びやすくなりますが、価格だけでみるとオフシーズンの夏を狙うのも手。例えば引越しなどでスキー板を早めに手放したいと思っている人は、値下げにも応じてくれやすくなるかもしれません。需要が低い時だからこそのメリットがあるので、もし保管場所に困らないならば夏にスキー板を買うのもおすすめです。

※「買いがち」「売りがち」の算出方法：「メルカリ」内にて該当キーワード(例：漫画全巻)が商品タイトルに入った商品について、「買いがち」は「配送先として登録されている都道府県ごとの該当商品の購入数 / 当該都道府県における全購入数」、「売りがち」は「発送元として登録されている都道府県ごとの該当商品の出品数 / 当該都道府県における全出品数」の割合が高い順に出した都道府県ランキングより。

期間：2024年4月1日〜2025年3月31日

