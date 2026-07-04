埼玉県鴻巣市は今月から、公共施設で使わなくなった備品をオンラインで出品、販売する取り組みを始めた。学校の統廃合などで出た不用品の廃棄費用を減らし、有効活用してもらうのが狙いだ。県内の自治体では初の取り組みという。販売しているのは、フリーマーケットアプリ大手メルカリが運営する出店サービス「メルカリＳｈｏｐｓ」だ。市は１日に跳び箱やミシン、アコーディオン、地球儀など１９点を出品した。価格はメルカ