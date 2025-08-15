Âë¤¬60Ç¯¤Ö¤êËÜµòÃÏ13Ï¢¾¡¡¢»³Àî¤¬ËþÎÝÃÆ¡¡³ÚÅ·¡¦¹õÀî¤¬µÕÅ¾3¥é¥ó¡Ä15Æü¥Ñ·ë²Ì
À¾Éð¡¦º£°æÃ£Ìé¤Ï8²ó1¼ºÅÀ¤âÇÔÀïÅê¼ê
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¤¬15Æü¡¢3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ïµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¤ÇÀ¾Éð¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤Ë6-1¤Ç²÷¾¡¤·¡¢ËÜµòÃÏ13Ï¢¾¡¤ÇµåÃÄµÏ¿¤ËÊÂ¤ó¤À¡£³ÚÅ·¤Ï³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ë3-1¤Ç¾¡¤Á¡¢3Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï½é²ó¡¢¿ùËÜÍµÂÀÏº³°Ìî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÈ¯¡¦¶åÎ¤°¡Ï¡Åê¼ê¤Ï3²ó¤Þ¤ÇËè²óÊ»»¦¤òÃ¥¤¤Ìµ¼ºÅÀ¡£4²ó°Ê¹ß¤â3¼ÔËÞÂà¤ò½Å¤Í¤¿¤¬¡¢7²óÅÓÃæ2»à»°ÎÝ¤Ç¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â´äÖ¿æÆÅê¼ê¤¬»°¿¶¤Ç²Ð¾Ã¤·¡£¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ú¥ë¥É¥âÅê¼ê¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥Þ¥Á¥ã¥ÉÅê¼ê¤âÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤Ä¤Ê¤®Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£¶åÎ¤¤Ï6²ó2/3¤ò2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Çº£µ¨8¾¡ÌÜ¡£À¾Éð¤Ïº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬8²ó1¼ºÅÀ¤ÈÎÏÅê¤·¤¿¤¬±ç¸î¤Ê¤¯¡¢¸»ÅÄÁÔÎ¼ÆâÌî¼ê¤¬2°ÂÂÇ¤Èµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÀèÈ¯¤Î¾¾ËÜÀ²Åê¼ê¤¬4²ó¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤â¡¢7²ó1¼ºÅÀ¤Ç6¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£ÂÇÀþ¤Ï5²ó¤ËÌîÂ¼Í¦ÆâÌî¼ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¤È¤·¡¢7²ó¤Ë»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¤¬2»àËþÎÝ¤«¤é18¹æ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÊü¤Ã¤Æ¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£8²ó¤Ë¤âº´Æ£Ä¾¼ù³°Ìî¼ê¤Îµ¾Èô¤Ç²ÃÅÀ¡£µß±ç¤Î¾¾ËÜÍµ¼ùÅê¼ê¡¢Èø·Á¿òÅÍÅê¼ê¤¬Ìµ¼ºÅÀ¤ÇÄù¤á¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¤Ï¥µ¥â¥ó¥ºÅê¼ê¤¬5²ó1¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤â¡¢µß±ç¤¬Êø¤ì7Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¤Ï½é²ó¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¹õÀî»ËÍÛÆâÌî¼ê¤¬3¹æ3¥é¥ó¤òÊü¤ÁµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤¦¡£ÀèÈ¯¡¦Áñ»Ê¹¯À¿Åê¼ê¤Ï2²ó°Ê¹ßÁö¼Ô¤òµö¤µ¤ÌÅêµå¤Ç7²ó1¼ºÅÀ¡£À¾¸ýÄ¾¿ÍÅê¼ê¤ÏÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò3¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ÇÎ¿¤®¡¢ÎëÌÚæÆÅ·Åê¼ê¤¬9²ó¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏËÌ»³ÏË´ðÅê¼ê¤¬6²ó3¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ2¡Ë¤ÈÇ´Åê¤·¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤Ï6°ÂÂÇ1ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£·´»ÊÍµÌéÊá¼ê¤Ï2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë