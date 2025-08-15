YouTubeチャンネル『黒猫なづき 保護ネコ成長記録』に投稿されたのは、声も出せないほど衰弱していた子猫との出会いから120日間の記録をまとめた動画。

心温まる成長の様子は74万回再生を突破し、「可愛い子ですねぇ♪ほんと美人さんだ」「良い家族と出会えて良かったね」といったコメントが寄せられています。

【動画：声も出せないほど『衰弱していた子猫』を保護した結果…】

衰弱した子猫

出会いは2023年の9月。友人伝いで親とはぐれた子猫の存在を知り、家族として迎えることを決意したというパパさん。痩せ細った小さな子猫は声を出すこともできないほど衰弱していたそうで、すぐに病院へ連れていったといいます。

ご家族総出のお世話で徐々に回復し、子猫は自力でご飯を食べられるように。声もかすれながらですが少しずつ出るようになり、名前は津軽弁でおでこという意味の「なづき」ちゃんになったそうです。

可愛すぎるなづきちゃん

よく食べよく遊び、保護から10日が過ぎた頃には可愛らしい声が出るようになったなづきちゃん。家中を探検したりイタズラをしたりと元気いっぱいで、みんなでパニックになった初めてのお風呂など、様々な経験をしながらすくすくと成長していったといいます。

1か月が経った頃にはすっかり甘えん坊になり、天真爛漫な愛らしさにご家族もメロメロ。この頃からよくおしゃべりをするようになったそうで、一生懸命に話しかける姿に思わず頬が緩んでしまいます。

おしゃべり上手

嫌がったり甘えたり、おねだりをしたり。鳴き方を変えて、様々な感情を伝えるなづきちゃん。話しかけるとお返事をしてくれるそうで、パパさんに相槌を打つ姿は自然すぎて驚いてしまうほど。上手におしゃべりをしてくれるなづきちゃんとの生活は、毎日とっても楽しそうです。

そして、出会いから4か月後。280グラムしかなかった体重は2キロになり、毛並みもツヤツヤな美少女に成長を遂げたというなづきちゃん。これからもご家族と、たくさんの思い出を積み重ねていってくださいね。

投稿には「なづちゃん何をしていても可愛いですね」「なづちゃんが可愛すぎて本当に羨ましいです」「ネコちゃんの成長ってホントに早いですね」「家族の皆さんから愛されスクスク育っているのが良く分かります」「おしゃべりなづきちゃんの楽しい幸せな毎日がずっと続きますように」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『黒猫なづき 保護ネコ成長記録』では、なづきちゃんと後輩猫アメちゃんの日常の様子が投稿されています。なづきちゃんの愛らしい子猫時代と美しく成長した現在、どちらの姿も楽しむことができますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「黒猫なづき 保護ネコ成長記録」さま

執筆：くるみ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。