“ジーニアス”柿谷曜一朗の引退試合-LAST MAGIC-開催へ
セレッソ大阪は8日、昨季限りで現役を引退した柿谷曜一朗氏の引退試合を12月14日にヨドコウ桜スタジアムで開催すると発表した。キックオフは12時。
「THE LEGEND DERBY YOICHIRO KAKITANI -LAST MAGIC- 」と銘打たれた引退しになる。現役時代は天才的なプレースタイルから“ジーニアス”の愛称も持った柿谷氏は以下のようなコメントを発表している。
「12月14日に引退試合をさせてもらうことになりました。
大阪、名古屋、徳島と温かいサポーターの皆様のお陰で19年間ものプロ生活を過ごせました!!
そしてなにより最後までついて来てくれた家族のために、もう一度サッカーをしている姿を見せたいという思いを実現することができました。この試合に向けて、本当に数多くの人達が動いてくれていて協力してくれて。1人1人に感謝を伝えることはできないかもしれませんが、この場を借りて感謝を伝えたいと思います。本当にありがとうございます。
まだまだ準備には時間がかかりますが、みなさん是非よろしくお願いします!そしてファンの皆様!最後の勇姿を是非スタジアムで!!」
「THE LEGEND DERBY YOICHIRO KAKITANI -LAST MAGIC- 」と銘打たれた引退しになる。現役時代は天才的なプレースタイルから“ジーニアス”の愛称も持った柿谷氏は以下のようなコメントを発表している。
「12月14日に引退試合をさせてもらうことになりました。
そしてなにより最後までついて来てくれた家族のために、もう一度サッカーをしている姿を見せたいという思いを実現することができました。この試合に向けて、本当に数多くの人達が動いてくれていて協力してくれて。1人1人に感謝を伝えることはできないかもしれませんが、この場を借りて感謝を伝えたいと思います。本当にありがとうございます。
まだまだ準備には時間がかかりますが、みなさん是非よろしくお願いします!そしてファンの皆様!最後の勇姿を是非スタジアムで!!」