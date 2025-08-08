夏の会食に重宝するのが半袖ジャケット。きちんと感を底上げするならボトムはタイトスカートがおすすめです。8月8日(金)のおすすめコーデをご紹介します。

夏の会食は半袖ジャケット×ペンシルで好印象を確約！

出典: 美人百花.com

今季トレンドの半袖ジャケットなら快適に涼しさときちんと見えを両立できます。ブルーストライプのシャツをインナーに仕込んで、すっきりとしたタイトスカートで知的さもプラスすれば間違いなし。シャープなシルエットと、甘やかなピンクのバランスが絶妙です♪

ジャケット￥6,996/ロペピクニック スカート(ベルトつき)￥20,900/ジャスグリッティー ブラウス￥10,890/WILLSELECTION(WILLSELECTION ルミネエスト新宿店) イヤリング￥34,100/Grosse(グロッセ・ジャパン) パンプス￥9,900/RANDA

掲載：美人百花2025年6月号「雨ニモマケズ元気に乗り切るレディの1カ月着回し劇場」

撮影/野口マサヒロ(WIND) スタイリング/筒井葉子(PEACE MONKEY) ヘアメイク/松田美穂 モデル/山本里菜 構成・文/井関さやか 再構成/美人百花.com編集部