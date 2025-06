【「Heritage」Tシャツ「GRAPHT STORE LIMITED COLOR」】 7月1日 発売予定 価格:各4,950円

MSYは、「Heritage」シリーズTシャツの「ASOBI GRAPHT」オリジナル「GRAPHT STORE LIMITED COLOR」を7月1日に発売する。

ラインナップは、「CRT SCAN LINES プリントビックシルエットTシャツ(ホワイト / グレー)」、「Light Grunge プリントTシャツ(チャコール / ヘイジーネイビー)」、「ワンポイント刺繍Tシャツ(ホワイト / グレー)」で、価格は各4,950円。

「Heritage」シリーズは、初代プレイステーション発売30周年を記念したオフィシャルライセンスコレクション。「ASOBI GRAPHT」のTシャツコレクションでは、初代プレイステーションでおなじみの4色カラーの「PlayStation ファミリーマーク」やロゴを、手捺染(てなっせん)や刺繍といった職人の仕事によって表現している。

ヴィンテージのような風合いを持つプリントは、職人が1枚1枚手作業で染料を刷り込む伝統的な技法、手捺染によるもの。刺繍もまた、絵を図案へと的確に落とし込み、糸を重ねることや糸目(縫い目)を工夫することで微細な陰影や立体感まで緻密に表現している。

手捺染によるヴィンテージのような風合いのプリント(左)や微細な陰影や立体感のある刺繍表現(右)

さらに、「ASTRO BOT」(ソニー・インタラクティブエンタテインメント)にインスパイアされたアイテム、PS5のコントローラーをモチーフとしたマグカップや貯金箱も7月1日より登場する。

新作アイテム情報

7月1日 発売予定

発売場所:JR上野駅で開催される「PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT」(POP UP STORE in JR 上野駅)およびGRAPHT OFFICIAL STORE(以下 ECサイト)

Heritage Tシャツシリーズ「GRAPHT STORE LIMITED COLOR」

価格:各4,950円

・「CRT SCAN LINES プリントビックシルエットTシャツ(ホワイト / グレー)」

・「Light Grunge プリントTシャツ(チャコール / ヘイジーネイビー)」

・「ワンポイント刺繍Tシャツ(ホワイト / グレー)」

「ASTRO BOT & PlayStation New Goods Collection」

PS5のゲーム体験に欠かせないコントローラーをモチーフにしたマグカップや貯金箱、そして、プレイステーションの歴史を振り返りながら、PS5ならではの機能や遊び心を取り入れた「ASTRO BOT」の世界観を日常に取り入れられるアイテムがラインラインナップする。

「ASTRO BOT & PlayStation New Goods Collection」

・5th Gen Controller Mug / PlayStation 2,420円

・Controller Shaped Money Box / PlayStation 2,530円

・ASTRO BOT ぬいぐるみキーチェーン(Stand) 2,750円

・ASTRO BOT ぬいぐるみキーチェーン(Balloon) 2,750円

・ASTRO BOT ラップトップスリーブ(PS1 Section Mural) 4,950円

・ASTRO BOT デスクマット(PS1 Section Mural) 5,500円

・ASTRO BOT Tシャツ(ネオン黒)S / M / L / XL / XXL / XXXL 各5,500円

・ASTRO BOT Tシャツ(トロフィー白)S / M / L / XL / XXL 各5,500円

・ASTRO BOT 缶バッジセット(6pcs / set) 2,970円

・ASTRO BOT キャンバスバッグ 3,850円

「PlayStation Official Licensed POP UP STORE by GRAPHT」開催概要

開催期間:7月1日(火)~7月9日(水)

開催場所:JR上野駅 中央改札前 エキカレ上野

営業時間:9時30分~19時 ※7月1日 OPEN 14時、7月9日 CLOSE 18時

「POP UP STORE in JR 上野駅」では「PlayStation」、「どこでもいっしょ」、「サルゲッチュ」、「ASTRO BOT」のアイテムをはじめ、「PlayStation」のゲームやハードからインスパイアされた「ASOBI GRAPHT」ならではのアパレルや雑貨などをバラエティ豊かにラインアップ。さらに、購入金額に応じたノベルティも予定されている。

※開催日程、販売製品、特典内容は、予告なく変更となる場合がございます。

※店舗の詳細・最新情報につきましては、GRAPHT公式Xにてお知らせいたします。

(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc.

“PlayStation”,Doko Demo Issyo and Ape Escape are registered trademarks or trakemarks of Sony Interactive Entertainment Inc.

Astro Bot is a Trademark of Sony Interactive Entertainment.

(C)2025 MSY inc. All rights reserved.GRAPHT is a trademark of MSY Inc.