ÎëÌÚÀ¿Ìé¤Ï¡Ö²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ë¡×¡¡ÂÇÅÀ¥È¥Ã¥×¤â¤Þ¤µ¤«¤Î10°Ì¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¼çÄ¥¡Ö¥Ç¥Ð¡¼¥¹¤è¤ê¾å¤À¡×
Ä¾¶á12»î¹ç¤ÏÂÇÎ¨.391¡¢16ÂÇÅÀ¡¢OPS1.229¤ÈÀä¹¥Ä´
¡¡¹¥Ä´¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢ºÇ¿·¤Î¡ÖÂÇ¼Ô¥Ñ¥ï¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¡£ÆüËÜ¿Í¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬2°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢51ÂÇÅÀ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼1°Ì¤Î¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¤¬10°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¥»¥¤¥ä¤Ï²á¾®É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¹â½ç°Ì¤¬Áê±þ¤·¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏËè·î¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÎëÌÚ¤Ï4·îÁª³°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó½é¤Î¥é¥ó¥¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£5·î¤Ï25»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.257¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢26ÂÇÅÀ¡¢OPS.874¡£4·î¤ÎOPS¡Ê.929¡Ë¤è¤êÎô¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ½Ü°Ê¹ß¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¡£20Æü¡ÊÆ±21Æü¡Ë¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ç2¥é¥ó´Þ¤à3°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¡¢23Æü¡ÊÆ±24Æü¡Ë¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç¤Ï3¥é¥ó¡¢25Æü¡ÊÆ±26Æü¡Ë¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç¤â9²ó¤Ë·è¾¡3¥é¥ó¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤Ë¤Ï¡¢2022Ç¯4·î°ÊÍè¡¢¼«¿È2ÅÙÌÜ¤Î½µ´ÖMVP¤ò¼õ¾Þ¡£Ä¾¶á12»î¹ç¤ÏÂÇÎ¨.391¡¢16ÂÇÅÀ¡¢OPS1.229¤ÈÌÔÂÇ¤ò¸«¤»¡¢ÂÇÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°¤Ï10°Ì¤ËÎëÌÚ¤òÁª½Ð¤·¡¢¡Ö¥»¥¤¥ä¡¦¥¹¥º¥¡¢¥Ô¡¼¥È¡¦¥¯¥í¥¦¡á¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¥«¥Ö¥¹¤Ï¶¯ÎÏÂÇÀþ¤òÉð´ï¤Ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÃæÃÏ¶è¤Î¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ð¥Ã¥È¤òÉ¾²Á¡£¡Ö¥¹¥º¥¤È¥¯¥í¥¦¡á¥¢¡¼¥à¥¹¥È¥í¥ó¥°¤Ï¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÂÇÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤È2°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¥¹¥º¥¤¬51ÂÇÅÀ¡¢PCA¤¬50ÂÇÅÀ¤È¶Ïº¹¤À¡£¥¹¥º¥¤Ï¤µ¤é¤Ë14ËÜÎÝÂÇ¡¢OPS+152¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÂÇ·âÁ´ÈÌ¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¼õ¤±¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤âÎëÌÚ¤Î³èÌö¤ËÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤¿¡£¡Ö¥»¡¦¥¤¡¦¥ä¡ª¡×¡Ö¥»¥¤¥ä¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¡Ê½ç°Ì¤¬¡ËÄã¤¤¡×¡Ö5·î½øÈ×¤Î¤Ò¤É¤¤»þ´ü¤ò»×¤¨¤Ð¡¢¥»¥¤¥ä¤Î10°Ì¤ÏËÜÅö¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¡×¡Ö¥Ç¥Ð¡¼¥¹¡Ê5°Ì¡Ë¤è¤ê¾å¤À¤í¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡ª¡¡¥»¥¤¥ä¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë