¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×°æ¾åÀ¶²Ú¥¢¥Ê¤¬1½µ´Ö¤ªµÙ¤ß¡¢¤¤ç¤¦¤ÎÂå¹Ô¤Ï¸¶ÅÄ°ª¥¢¥Ê
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°æ¾åÀ¶²Ú¥¢¥Ê¡Ê30ºÐ¡Ë¤¬¡¢5·î19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ò·çÀÊ¤·¤¿¡£
4»þ55Ê¬¤«¤é¤Î¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥ÓÁ´Éô¸«¤»¡×¤ÎËÁÆ¬¡¢¸¶ÅÄ°ª¥¢¥Ê¤¬¡Ö5·î19Æü¡¢·îÍËÆü¤Î¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤¹¡£°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÏÇ¯¼¡µÙ²Ë¤Î¤¿¤á¡¢º£½µ¤Ï¤ªµÙ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¤ÎÂå¹Ô¤Ï»ä¡¢¸¶ÅÄ¤¬Ã´Åö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¡£
¤Þ¤¿¡¢5»þ27Ê¬¤«¤é¤Î¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×ËÁÆ¬¤Ç¤â¡¢°ËÆ£Íø¿Ò¥¢¥Ê¤¬¡Ö°æ¾å¤µ¤ó¤ÏÇ¯¼¡µÙ²Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢1½µ´Ö¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆ£°æ¡Ê¹°µ±¡Ë¥¢¥Ê¤¬¡Ä¡×¤È¥Ü¥±¡¢¸¶ÅÄ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÂå¹Ô¤Ï»ä¡¢¸¶ÅÄ¤¬Ã´Åö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ°§»¢¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
4»þ55Ê¬¤«¤é¤Î¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥ÓÁ´Éô¸«¤»¡×¤ÎËÁÆ¬¡¢¸¶ÅÄ°ª¥¢¥Ê¤¬¡Ö5·î19Æü¡¢·îÍËÆü¤Î¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤¹¡£°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÏÇ¯¼¡µÙ²Ë¤Î¤¿¤á¡¢º£½µ¤Ï¤ªµÙ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦¤ÎÂå¹Ô¤Ï»ä¡¢¸¶ÅÄ¤¬Ã´Åö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¡£
¤Þ¤¿¡¢5»þ27Ê¬¤«¤é¤Î¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×ËÁÆ¬¤Ç¤â¡¢°ËÆ£Íø¿Ò¥¢¥Ê¤¬¡Ö°æ¾å¤µ¤ó¤ÏÇ¯¼¡µÙ²Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢1½µ´Ö¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆ£°æ¡Ê¹°µ±¡Ë¥¢¥Ê¤¬¡Ä¡×¤È¥Ü¥±¡¢¸¶ÅÄ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤¤ç¤¦¤ÎÂå¹Ô¤Ï»ä¡¢¸¶ÅÄ¤¬Ã´Åö¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È²þ¤á¤Æ°§»¢¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£