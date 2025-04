結婚 が長生きや 心臓病 リスクの低さと関連していることなどから、一般的に 結婚 は健康にいい影響を与えるものだと考えられています。ところが、婚姻関係と認知症リスクについて最長18年間追跡した新しい調査により、未婚の人は夫婦生活を続けた人より認知症リスクが低いことがわかりました。Marital status and risk of dementia over 18 years: Surprising findings from the National Alzheimer's Coordinating Center - Karakose - 2025 - Alzheimer's & Dementia - Wiley Online Library

https://alz-journals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/alz.70072Surprising Findings From New Research About Dementia and Marriage | MedPage Todayhttps://www.medpagetoday.com/neurology/dementia/114820Being married linked to increased risk of dementia - new studyhttps://theconversation.com/being-married-linked-to-increased-risk-of-dementia-new-study-253875 フロリダ 州立大学医学部のセリン・カラコセ氏らの研究チームは、2025年3月20日付の査読付き医学誌・Alzheimer's&Dementiaに掲載された論文の研究で、 アメリカ にある42の認知症専門クリニックから集めた 既婚者 と未婚者合計2万4107人のデータを分析しました。参加者の性別の内訳は女性1万4 369 人と男性9738人で、年齢は50〜104歳、平均年齢は71歳でした。このうち、18.44年間の調査期間中に4853人の参加者がアルツハイマー病やレビー小体型認知症といった認知症と診断されました。この研究の特徴は、参加者を単に 結婚 しているかどうかではなく、「既婚(1万5409人)」「未婚(1339人)」「 離婚 (3360人)」「死別(3939人)」の4つに分類したことです。なお、サンプル数が少なかったため、 結婚 しているものの別居中の261人は「 離婚 」に、内縁関係にあるパートナーと同居していた423人は「既婚」に合算されました。主な調査データを表にすると以下のようになります。認知症を発症しなかった認知症を発症した合計 19,254 (79.9%)4,853 (20.1%)24,107性別女性11,862 (61.6%)2,507 (51.7%)14, 369 (59.6%)男性7,392 (38.4%)2,346 (48.3%)9,738 (40.4%)世帯構成ひとり暮らし5,675 (29.5%)1,168 (24.1%)6,843 (28.4%)同居者あり13,544 (70.5%)3,681 (75.9%)17,225 (71.6%)婚姻状況既婚12,020 (62.4%)3,389 (69.8%)15,409 (63.9%)死別3,075 (16.0%)864 (17.8%)3,939 (16.3%) 離婚 2,927 (15.2%)433 (8.9%)3,360 (13.9%)未婚1,232 (6.4%)167 (3.4%)1,339 (5.8%)そして、研究チームが3つのタイプの独身者と 既婚者 の認知症リスクを分析して比較した結果、「既婚」の参加者と比べて「死別」した人は認知症リスクが27%、「 離婚 」した人は34%、「未婚」の人は40%低いことがわかりました。この傾向は男女ともに同様だったほか、研究期間中に婚姻関係が変化した人を対象とした補足分析では、途中で配偶者を亡くした人は、 結婚 生活を続けた人より認知症リスクが低いことがわかりました。また、 学歴 や遺伝といった要素や、うつ病など認知症リスクと関連する因子の影響を考慮したところ、 既婚者 と死別した人との間の統計的な差はなくなりましたが、依然として未婚者は24%、 離婚 者は17%認知症リスクが低いという結果だったとのことです。このことから、研究チームは「独身者、特に 離婚 経験者や未婚者は、 結婚 を継続している人よりも認知症を発症するリスクが低い」と結論付けました。カラコセ氏は「この研究結果は、 結婚 により認知機能の低下や認知症が予防されるという一般的な考えに疑問を投げかけるものです。予想に反して、 結婚 した 高齢者 は未婚、 離婚 、死別した 高齢者 に比べて認知症のリスクが高いことが、私たちの研究でわかりました」と話しています。なぜ、このような予想外の結果が出たのかはわかっていません。研究チームは論文の中で「確認バイアス」と呼ばれる効果の影響を指摘しました。確認バイアスとは、 既婚者 の認知機能が低下すると、すぐにパートナーが気づいて医師の診察を受けるよう勧めるので、その分だけ認知症と診断されやすいというものです。しかし、この研究の参加者は全員が毎年医師の診察を受けており、独身であっても専門家に初期の認知症の兆候を発見してもらえた可能性が高いので、この研究結果の説明としては弱くなります。過去の研究によると、 結婚 の健康上のメリットは質の高い婚姻生活のみからしか得られないとのこと。言い方を変えると、 結婚 生活に不満を抱えた人は独身の人より死亡リスクが高くなるという実質的なエビデンスがあり、これが認知症リスクにも同様の影響をもたらしていると考えられます。また、サンプルの約80%が白人で アメリカ の人種構成とずれがあることや、経済的 ストレス や社会的つながりといった要因は考慮されていないことなどがこの研究の制限事項として挙げられているため、これが研究結果に影響している可能性もあります。こうした点を踏まえた上で、カラコセ氏は「この発見は、婚姻状況と認知症リスクの関連性に対する理解を変える可能性があります。これまでの研究では、 結婚 のメリットが強調されてきました。しかし、 既婚者 は社会的 ネットワーク が狭く、自立度が低く、介護などの ストレス の多い状況を経験する可能性があり、それが認知症リスクの一因となる可能性があります」と述べて、パートナーへの依存や配偶者の世話の負担などが認知症リスクを高めるおそれがあるとの見解を示しました。