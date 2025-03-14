¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×½é¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È¡×¤¬3·î27Æü¤ËÇÛ¿®·èÄê
¡¡¥¢¥×¥ê¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¤Á¤¤¤Ý¤±¡×¡Ë¤ò3·î27Æü¤ËÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦¥Ê¥¬¥Î»á¤Î¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤ò¸¶ºî¤È¤·¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¤¿¤Á¤È¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â°ì½ï¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»öÁ°ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬150Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¡Ö¤Á¤¤¤Ý¤±¡×¥µー¥Ó¥¹³«»Ï»þ¤ËÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿Á´¤Æ¤Î¥¢¥×¥êÆâ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÇÛÉÛ¤â·èÄê¤·¤¿¡£ËÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¡ÖÆ¤È²¡×¤ä¡ÖÁð¤à¤·¤ê¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÇÌò¤ËÎ©¤Ä¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¢¥×¥ê¥ê¥êー¥¹Æü¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤¤¤Ý¤±¡×¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡¢¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬3·î14Æü¤è¤ê³«ºÅ¡£´ü´ÖÃæ¡¢¡Ö¤Á¤¤¤Ý¤±¡×¸ø¼°X¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç100Ì¾¤Ë¡Ö¤Á¤¤¤Ý¤±¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤¬Åö¤¿¤ë¡£
╭¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬╮- ¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È¸ø¼° (@chiikawa_pt_jp) March 14, 2025
¡¡¡Ø #¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È ¡Ù
¡¡2025Ç¯3·î27Æü(ÌÚ)¥ê¥êー¥¹·èÄê¡ª
╰¨¬£ö¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬¨¬╯
¡Ø¤Á¤¤¤«¤ï¤Ý¤±¤Ã¤È¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹Æü¤¬¡¢
3·î27Æü(ÌÚ)¤Ë·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿🎉
¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹🍀
¥ê¥êー¥¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë✨#¤Á¤¤¤Ý¤± pic.twitter.com/ElWmU6gepu
(C)nagano / chiikawa committee¡¡Developed by Applibot, Inc.