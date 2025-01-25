¡ÚÃæµïÀµ¹ÌäÂê¡Û¡ÖÂ»³²¤Ï500²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¡×¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ØCM½Ð¹Æ¤òÂ³¤±¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼28¼Ò¤òÄ¾·â
¡¡ÃæµïÀµ¹¤¬½÷À¤Èµ¯¤³¤·¤¿¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈãÈ½¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃæµï¤µ¤ó¤ÈÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿½÷À¤ò°ú¤¹ç¤ï¤»¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼Ò°÷¤Î´ØÍ¿¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Åö½é¤Ï°ì´Ó¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤µ¤¤´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢1·î17Æü¤ËÆ±¼Ò¤Î¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤¬³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢°ìÅ¾¤·¤Æ¡¢Âè»°¼Ô¤ÎÊÛ¸î»Î¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ëÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢Ä´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·²óÅú¤òµñÈÝ¤·¤¿¤¿¤á¡¢50¼Ò°Ê¾å¤¬¼¡¡¹¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤«¤éÅ±Âà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤ÇCM¤¬µÞî±¡¢º¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¡¢ÈÖÁÈ¤Î¹ç´Ö¤ËÎ®¤ì¤ëCM¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡ØAC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤È¤Ê¤ë°Û¾ï¤Ê»öÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥µ¥¤¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼«¼Ò¤ÎÀëÅÁ¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢²¼¼ê¤ò¤¹¤ì¤Ð¡Ø¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÍÊ¸î¤¹¤ë¤Î¤«¡Ù¤È¼«¼Ò¤Ë¡ÈÈô¤Ó²Ð¡É¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£Å±Âà¤â¤ä¤à¤Ê¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº£¸å¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¼ýÆþ¤¬¸º¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡È½ÐÈñ¡É¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó´ÉÍýÉôÌç¤Î¸½Ìò¼Ò°÷¤¬Èè¤ìÀÚ¤Ã¤¿É½¾ð¤Ç¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ø¤ÎÊÖ¶â¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸½ºß¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØAC¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¡Øº¹¤·ÂØ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¡Ù¤È°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤ÎCMÎÁ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¦¤Á¤¬ÊÖ¶â¤¹¤ëµÁÌ³¤ÏÀ¸¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¹Á¼ÒÄ¹¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤È½÷À¤Î´Ö¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò2023Ç¯6·î½é½Ü¤Ë¤ÏÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÉÔÍø±×»ö¼Â¤ò±£¤·¤Æ¹¹ð·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤â¤·¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥µ¥¤¥É¤¬ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤¦¤Á¤ËàìáÓÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ê¡¢·ÀÌó¤½¤Î¤â¤Î¤¬¼è¤ê¾Ã¤·²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¦¤Á¤ÎË¡Ì³Éô¤Î¸«²ò¤Ç¤¹¡£2023Ç¯6·î°Ê¹ß¤Î·ÀÌó¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊÖ¶â¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¶â³Û¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿1·î°Ê¹ß¤ÎÊ¬¤òÊÖ¶â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤À¤¬ÊÖ¶â¤ò½ª¤¨¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¡È¤ªÀè¤Ï¿¿¤Ã°Å¡É¤À¡£
¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ì¹ç¡¢ÆÃÄê¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤Ê¤ë¡Ø¥¿¥¤¥àCM¡Ù¤Ï¡¢6¥«·î·ÀÌó¤Ç2¥«·îÁ°¤Ë·ÀÌó¤ò¤«¤ï¤·¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Ï4·î¥¯¡¼¥ë¤Î·ÀÌó»þ´ü¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¿¤¤¤Ø¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÃÏ°è¤ä»þ´ÖÂÓ¤À¤±¤ò»ØÄê¤¹¤ë¡Ø¥¹¥Ý¥Ã¥ÈCM¡Ù¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÊüÁ÷¼ýÆþ¤Ï2024Ç¯¤Î4¡Á9·î¤Ë¤«¤±¤Æ¹ç·×¡¢712²¯±ß¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÂ¿¤¯¤¬¿á¤Èô¤Ó¡¢ÊÖ¶â¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë¤È¡¢Â»³²¤Ï500²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ì¹ï¤âÁá¤¯º£²ó¤ÎÌäÂê¤ò¼ýÂ«¤µ¤»¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤¢¤»¤ê¤¬Î¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹Á¼ÒÄ¹¤¬¡¢ÀßÎ©¤¹¤ëÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüÊÛÏ¢¤Î¸·¤·¤¤´ð½à¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼«¼Ò´ð½à¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá´ü¤ËÄ´ºº·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤ÆËë°ú¤¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Ë¤âÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¡¢·ë¶É¡¢1·î23Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Î×»þ¼èÄùÌò²ñ¤Ç¡¢ÆüÊÛÏ¢¤Î´ð½à¤ÇÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¾åÁØÉô¤«¤é¤Ï¹¹ð¼ýÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ø30¡ó¸º¤ËÍÞ¤¨¤í¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¡ØÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Î·ë²Ì¤ò¸«¤Æ¤«¤é·è¤á¤¿¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢ÊÖ¤¹¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¼Ò°÷¡Ë
¡¡¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤¬¡ÈÁ´ÌÇ¡É¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÜ»ï¤¬1·î22Æü¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢55¼Ò°Ê¾å¤¬CM¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜ»ï¤¬CM½Ð¹Æ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÍýÍ³¤Èº£¸å¤ÎÍ½Äê¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢1·î24Æü¤Þ¤Ç¤Ë28¼Ò¤«¤é²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸½ºß¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤á¤°¤ë°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»ÆâÍÆÅù¤òÁí¹çÅª¤Ë´ª°Æ¤·¡¢Íè½µ°Ê¹ß¤ÎCM½Ð¹Æ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ïº¹¤·»ß¤á¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¨¥¢¥È¥ê¡Ë
¡ÖÅö³Ø±à¤Ç¤Ï½Ð¹ÆÄä»ß¤Î¿½¤·½Ð¤ò¤¹¤Ç¤Ë¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢1·î23ÆüÊ¬¤è¤êÄä»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥É¥ï¥ó¥´³Ø±à¡Ë
¡ÖÊÀ¼Ò¤Ç¤ÏÅöÌÌ¤Î´Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊü±Ç¤¹¤ëTVCM¤òAC¤Øº¹¤·ÂØ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê¥í¡¼¥ÈÀ½Ìô¡Ë
¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤á¤°¤ë°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»ÆâÍÆÅù¤òÁí¹çÅª¤Ë´ª°Æ¤·¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±¶É¤Ç¤ÎCM½Ð¹Æ¤òÄä»ß¤¹¤ë·èÄê¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤È¸¢Íø¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤¬´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤ÊÀÕÌ³¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¢¡¼¥È¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡Ë
¡¡¤Ê¤É¡¢ËÜ»ï¤Î¼èºà¸å¤ËCM¤òº¹¤·ÂØ¤¨¤¿´ë¶È¤¬Ê£¿ô¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢
¡ÖËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²óÅú¤òº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¡ÊDINOS CORPORATION¡Ë
¡Ö¼ÒÆâ¤Ç¸¡Æ¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÏÌµ²óÅú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡×¡ÊÎ¶³Ñ»¶¡Ë
¡Ö³Æ¼ÒÍÍ¤Î¤´È½ÃÇÅù¤Î¾ðÊó¤ÏÊóÆ»¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÏ¢¤Î¾õ¶·¤Ï°ú¤Â³¤Ãí»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤ÎÅö¼Ò¤Î¸«²ò¡¦ÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤òº¹¤·¹µ¤¨¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥Ë¥È¥ê¡Ë
¡¡¤Ê¤É¡¢º£¸å¤âCM½Ð¹Æ¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤ò¤Ë¤ª¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê´ë¶È¤â¤¢¤ë¡£Á°½Ð¤Î¥Õ¥¸¼Ò°÷¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÆü»Þµ×ÁêÃÌÌò¤È¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤ëºâ³¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ë¥È¥ê²ñÄ¹¤Î»÷Ä»¾¼Íº»á¤Ê¤É¤Ï¡¢¸Î¡¦°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼ÒÄ¹¤ò°Ï¤à²ñ¤ÇÚãº©¤Î´ÖÊÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡ÈÄë²¦¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤â±£Á³¤¿¤ëÎÏ¤ò»ý¤ÄÆü»ÞÁêÃÌÌò¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È½÷»Ò¥¢¥Ê¤ò¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼´ë¶È¤È¤Î²ñ¹ç¤Ë¶î¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡¢Æü»Þ¤µ¤ó¤¬ÊÔÀ®¶ÉÄ¹»þÂå¤Ë¤µ¤ó¤¶¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¥¢¥¤¥É¥ë½÷»Ò¥¢¥Ê¡É¤Î¸µÁÄ¤È¤µ¤ì¤ëÍ²ì¤µ¤Ä¤¤µ¤ó¡¢²ÏÌî·Ê»Ò¤µ¤ó¡¢È¬ÌÚ°¡´õ»Ò¤µ¤ó¤Ê¤É¤â¡¢Æü»Þ¤µ¤ó¤¬¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿1988Ç¯¤´¤í¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î°ì·ï¤Ç¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¤ä¤ê¶Ì¤Ë¤â¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Çµ®½Å¤Ê¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ò¤Ä¤Ê¤®¤È¤á¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Æü»Þ¤µ¤óÍê¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¸øÌÀÀµÂç¤Ê²þ³×¤ò·Ð¤Æ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤òÊç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£