スタートアップオーディション in YOKOSUKA / 見た目スッキリ！デスクスペースを有効活用【まとめ記事】

国内最大級の釣りアプリ「ANGLERS」を運営する株式会社アングラーズは、2024年10月9日に開催されたスタートアップオーディション in YOKOSUKAにおいて、過去最高となる33件の応募の中から、最高賞を含む協賛賞6社からの受賞、さらに京急賞も受賞した。スタートアップオーディション in YOKOSUKAは、横須賀市の観光振興と地域経済の発展を目指し、革新的なビジネスアイデアを表彰するプログラムです。今年は過去最多となる33件の応募があり、その中から厳選された7組のファイナリストが、ヴェルクよこすかにて最終オーディションを行った。

サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、収納スペースを手軽に増設でき、散らかりがちなデスク周りをスッキリ片付けられるスチール製デスクトップシェルフ「100-MR201」を発売した。散らばりがちな小物を一か所に収納することで見た目がスッキリし、必要なものをすぐに見つけることができる。観葉植物やオブジェなど、お気に入りのものをおいて空間をゆるく区切る使い方もおすすめだ。たっぷり置ける2段トレーで、デスク周辺のものをまとめて収納することができる。トレーにはフェルトシートが付いており、収納物がキズ付くのを防ぐ。■積荷の落下やオープン棚の転倒を防止するベルトサンワサプライ株式会社は、台車に載せた積荷の落下やオープン棚などの転倒を防止する、台車荷落下防止ベルト「QL-E100」と、棚連結ベルト「QL-E101-140(140cm)」「QL-E101-70(70cm)」を発売した。台車に載せた荷物は、形状も様々で運搬中に荷崩れを起こす事がある。QL-E100は、台車に後付けできる荷崩れ防止装置だ。ベルトの長さは最大310cmで、荷物の量が少なくても多くても対応できる。荷物の状況に応じて簡単に長さを調整できるので、効率的な作業が可能だ。■JBL×Face Recordsが初コラボ!期間限定ポップアップイベントを開催ハーマンインターナショナル株式会社は、FTF株式会社が展開するアナログレコード専門店 Face Recordsとのコラボレーション企画として、「Face Records KYOTO TAKASHIMAYA S.C. T8」にてJBL公式ストア限定モデルを体験できる「JBL × Face Records 期間限定ポップアップイベント」を、2024年11月1日(金)より期間限定で開催する。アナログレコードの人気が再燃している昨今、レコードで音楽を聴く体験と、オーディオ機器を楽しみながら選べる機会を提供するアナログレコード専門店「Face Records」とのコラボレーションが実現した。■八代目儀兵衛と共同開発した特製ライスパティが楽しめる!バーガーキング『KYOTOワッパー』株式会社ビーケージャパンホールディングスは、2024年11月1日(金)より、お米のトータルプロデュース事業を展開する京都の老舗米屋 株式会社八代目儀兵衛と共同開発した「特製ライスパティ」と直火焼きの100%ビーフパティを4種のだしの旨味が詰まった「だし醤油」と和のスパイス4種でアクセントを加えた「特製和風しょうがソース」で仕上げた、世界が驚く日米バーガー『KYOTOワッパー』を期間限定で発売する。