µ´µ¤Ç÷¤ë¡ªÂçÃ«æÆÊ¿£²£±µå¤Î¿¿·õ¾¡Éé¡¡£±£¶£µÆü¤Ö¤êàÀ¸¤¤¿¥Ü¡¼¥ëá³ÎÇ§¡¡¥í¥Ð¡¼¥È´ÆÆÄ¤ÏÀä¶«¡ª
¡Ú¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë£±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¡ÛÁá¤¯¤â¡Ö¼ÂÀï¥â¡¼¥É¡×¤ËÆÍÆþ¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¥¥ã¥ó¥×£·ÆüÌÜ¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¸õÊä¤Î±¦ÏÓ¥¨¥á¥Ã¥È¡¦¥·¡¼¥Ï¥ó¡Ê£²£´¡Ë¤òÁê¼ê¤Ëµå¶Ú¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¡£À¸¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«¤ë¤Î¤ÏºòÇ¯£¹·î£³Æü¡ÊÆ±£´Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï°ÊÍè¡¢£±£¶£µÆü¤Ö¤ê¤À¤¬¡¢£²£±µå¤Î¡È¿¿·õ¾¡Éé¡É¤ÏÇ÷ÎÏ½½Ê¬¡£¼þ°Ï¤Ï¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤í¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Û¤É¤À¡£Í½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥×¥óÀï½Ð¾ì¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÁáÄ«¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤ÎÎý½¬¥á¥Ë¥å¡¼É½¤ËÂçÃ«¤È»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¸«¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¼èºà¤¹¤ëÁíÀª£±£°£°¿Í¶á¤¤ÊóÆ»¿Ø¤ÏÃ¯¤â¤¬¡Öº£Æü¤Î£²¿Í¤Ï·Ú¤á¤ÎÄ´À°¤À¤±¤À¤í¤¦¡×¡£¤½¤¦¥¿¥«¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢Ä´À°¤ËÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤Ê¤¤ÂçÃ«¤ËµÙÆü¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö¸áÁ°£±£°»þ£´£°Ê¬²á¤®¤Ë¤½¤Î½Ö´Ö¤ÏÆÍÁ³¡¢Ë¬¤ì¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥Ö¥ë¡¼¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ËÂµ¤òÄÌ¤·¤¿ÂçÃ«¤¬¥Ð¥Ã¥È¤ÈËÉ¶ñ¤ò»ý¤Á¡¢¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢Åê¤²¹þ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¡¼¥Ï¥ó¤ÎÅêµå¤ò¶Å»ë¡£¤½¤Î¿ôÊ¬¸å¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤ä¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤é¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¥·¡¼¥Ï¥ó¤ÎÅêµåÆ°ºî¤òÀ©¤¹¤ë¤È¡¢µå¶Ú¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Çò¤Î¥¨¥ë¥Ü¡¼¥¬¡¼¥É¤È¤¹¤ÍÅö¤Æ¤òÃåÍÑ¡£ÀïÆ®ÂÖÀª¤À¡£
¡¡¥·¡¼¥Ï¥ó¤¬Åê¤¸¤¿Ä¾µå¤ÎµåÂ®¤Ï£±£µ£°¥¥í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î£±µå£±µå¤òÂÇÀÊÆâ¤Ç¿µ½Å¤Ë³ÎÇ§¡£¥·¡¼¥Ï¥ó¤¬¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ä¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÅê¤¸¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Åêµå¤òÀ©¤·Êá¼ê¤ÈÏÃ¤·¹þ¤à¾ìÌÌ¤â¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥·¡¼¥Ï¥ó¤â¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£°µåÌÜÁ°¸å¤«¤éÂçÃ«¤ÎÉ½¾ð¤Ï°ú¤Äù¤Þ¤ê¡Ö¼ÂÀï¥â¡¼¥É¡×¤Ë¡£»î¹çÆ±ÍÍ¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¹½¤¨¤Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢±¦Â¤Ç¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·×¤ë¡£¥Ð¥Ã¥È¤òÆ°¤«¤¹¤½¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤È¤³¤ÎÍÍ»Ò¤òËµ¤é¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬»×¤ï¤º¡Ö¤ª¤¤¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤í¡ª¡×¤ÈÀä¶«¡£ÂçÃ«¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥·¡¼¥Ï¥ó¤ÏÎý½¬¸å¡Ö¡ÊÂçÃ«¤¬¡ËÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤ÏºòÆüÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¡ÊÂÇÀÊ¤Ç¡Ë¥¹¥¤¥ó¥°¤µ¤ì¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÎÅê¼ê¤Ë¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Û¤ÉÂÇÀÊ¤ÎÂçÃ«¤Ïµ´µ¤Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢¤ª¤è¤½£¸Ê¬´Ö¡¢·×£²£±µå¤ÇÌÜ´·¤é¤·¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï»³ËÜ¤é¤ÈÃÌ¾Ð¤·¡¢£±»þ´Ö¸å¤Ë¤Ï²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤Ç¼ÂºÝ¤ËÅê¼ê¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¡ÊÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¡Ë¤ò¤·¤¿¤¤¤ÈÈà¤Î´õË¾¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ï¡¢¥¨¥á¡Ê¥·¡¼¥Ï¥ó¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¼Á¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ï¥¥ì¤¬¤¢¤ë¤·¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¡£¥¨¥á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÍ°ÕµÁ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡¤³¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²°³°¤Ç¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò£²ÅÙ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Î°ìÀþµéÅê¼ê¤ÎÀ¸¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇÀÊ¤Ç¸«¤ë¤Î¤ÏºòÇ¯£¹·î£³Æü¤ÎÅ¨ÃÏ¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹Àï°ÊÍè¡¢£±£¶£µÆü¤Ö¤ê¤À¡£¼ÂÀï¤Ë¤Þ¤¿¶á¤Å¤¤¤¿¡£¤³¤Î»Ñ¤Ë¸½ÃÏÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î»þ´ü¤Ë¼ÂÎÏÅê¼êÁê¼ê¤ËÂÇÀÊ¤Çµå¶Ú¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡Ä¡£¤â¤¦¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤Î¼ÂÀï¤Ï¶á¤¤¤Ê¡×¤È¥ª¡¼¥×¥óÀï½Ð¾ì¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¤Û¤É¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï£²£³Æü¡ÊÆ±£²£´Æü¡Ë¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤¬½éÀï¡£Åö½é¥ª¡¼¥×¥óÀï½Ð¾ì¤Ï£²·î½ªÈ×¤«¤é£³·î¾å½Ü¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤êÍº»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£