80年以上も続くアメリカの映画館で、トイレのリノベーション工事中に壁の中から埃まみれの財布が発見された。中身を確認すると、一昔前のデザインのクレジットカードやモノクロの写真など時代を感じる品々が出てきた。持ち主はすでに亡くなっていたが、家族と連絡を取ることができ、無事に財布を返すことができた。財布を受け取った持ち主の娘は、「記憶が洪水のようによみがえり、母が帰ってきたかのようでした」と明かしたという。米ニュースメディア『New York Post』などが伝えた。

米ジョージア州アトランタ市にある映画館「プラザ・シアター(Plaza Theatre)」は、1939年に設立されてから80年以上も運営が続く、市内で最も古い歴史ある映画館だ。そんなプラザ・シアターで先日、トイレのリノベーション工事が行われたが、壁を剥がした際に不自然なスペースがあった。

そこはかつてのマネージャー室の一部で、遺失物の保管場所として使われていた。そして埃だらけだったそのスペースから、古びた財布が発見された。

財布発見の報告を受けたオーナーのクリス・エスコバーさん(Chris Escobar)は、バーガンディー色のその財布の中身を確認してみることにした。中には、磁気ストライプがない一昔前のクレジットカードやモノクロの写真、1959年製の新車シボレーが当たる抽選券、10ガロン(約37.8リットル)で3.26ドル(約470円)を支払ったガソリンのレシートなど、長い歴史を感じることのできるものが入っていた。

クリスさんは、「財布はまるで過去への入り口のようでした。そして『この財布が65年間も、この地域に住む家族の手から離れていたのか』と気付き、ご家族に返すことができたらいいなと考えました」と当時を振り返る。

持ち主はすでに亡くなっているだろうと推測したクリスさんは、持ち主の家族を特定するため、さらに財布の中を調べてみることにした。すると免許証が見つかり、この財布の持ち主はフロイ・カルブレスさん(Floy Culbreth)だと分かった。当時、女性は夫の名前で呼ばれることが多かったそうで、インターネットで“フロイ・カルブレス”の名を検索しても、有力な情報に辿り着くことができなかった。

そこでクリスさんは、“インターネット探偵”と呼ぶほど検索が得意な妻ニコールさん(Nicole)の力を借りることにした。そしてニコールさんは、フロイさんの夫である“ロイ・カルブレスさん(Roy Culbreth)”の追悼記事を見つけた。そこから子どもや孫のことを調べると、カルブレス一家が開催していたチャリティのゴルフトーナメント「カルブレス・カップ(Culbreth Cup)」のウェブサイトに辿り着いた。最終的には、SNSを通じてフロイさんの娘ティア・カルブレス・チェンバレンさん(Thea Culbreth Chamberlain、71)と連絡を取ることができた。

昨年11月、クリスさんはティアさんとプラザ・シアターで会い、財布を返すことにした。当日の映画館には、フロイさんの子どもや孫、ひ孫など大勢の親戚が集まって財布の中身を見ながら故人を偲んだ。ティアさんによると、フロイさんは2005年に87歳で亡くなっていた。フロイさんがこの財布を失くした当時、ティアさんは6歳で、財布の中にはティアさんの保険証なども入っていた。

フロイさんは生前、教会で行われる日曜学校で宗教について子どもたちに教えたり、園芸クラブへの参加、脳性まひの人々を支援する非営利活動にも携わるなど地域コミュニティの活動に積極的に参加していた。財布の中身を全て確認したティアさんは、「紛れもなく母の財布ですね。記憶が洪水のように蘇ってきて、母が帰ってきたかのように感じ、とても感動的でした」と懐かしそうに話していた。

財布をフロイさんの家族へ返すことができたクリスさんは、「この歴史ある空間を見守り、運営できること自体がすでに恵まれていると感じています。今回、ご家族の歴史を手渡すことができ、これほど特別なことはありません」とコメントした。

なおテックインサイト編集部ではプラザ・シアターに、フロイさん一家と会った時についての詳細や、今回の出来事が地域社会とのつながりに対する認識にどのような影響を与えたのかをうかがうべく取材を申し入れている。

