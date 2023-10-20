日本KFC、10月25日から値上げ、「オリジナルチキン」「骨なしケンタッキー」20円上昇
日本ケンタッキー･フライド･チキン(日本KFC)は10月25日、全国の全国のケンタッキーフライドチキン店舗で、店頭メニューとデリバリーメニューの商品価格を値上げする。
値上げの背景は、「エネルギーや物流などの関連コストの高騰が長期化」を理由としている。
主な店頭単品メニューの価格改定幅(税込)は、オリジナルチキン/骨なしケンタッキー20円、バーガー類40円から50円、ツイスター類20円、カーネルクリスピー20円、ドリンク類各サイズ10円など。
「オリジナルチキン」310円、改定前290円。「骨なしケンタッキー」310円、改定前290円。
「チキンフィレバーガー」440円、改定前390円。「ダブルチキンフィレバーガー」680円、改定前640円。「チキンフィレバーガーセット」850円、改定前750円。「ダブルチキンフィレバーガーセット」1090円、改定前1000円。
「ペッパーマヨツイスター」380円、改定前360円。
「ポテトS」290円、改定前270円。「ポテトL」430円、改定前400円。「ポテトBOX」910円、改定前850円。
「カーネルクリスピー」290円、改定前270円。「ビスケット」290円、改定前270円。
「コールスローS」290円、改定前270円。「コールスローM」390円、改定前320円。
「チョコパイ」290円、改定前270円。
「ドリンクM」270円、改定前260円。◆10月25日からの価格(税込)、デリバリー商品一部抜粋
「オリジナルチキン」370円、改定前350円。「骨なしケンタッキー」370円、改定前350円。
「チキンフィレバーガー」520円、改定前500円。「ダブルチキンフィレバーガー」840円、改定前790円。「チキンフィレバーガーセット(ドリンク付き)」970円、改定前950円。「ダブルチキンフィレバーガーセット(ドリンク付き)」1330円、改定前1240円。
「ペッパーマヨツイスター」490円、改定前480円。
「ポテトS」350円、改定前330円。「ポテトL」520円、改定前490円。「ポテトBOX」1050円、改定前990円。
「カーネルクリスピー」350円、改定前330円。「ビスケット」350円、改定前330円。
「コールスローS」350円、改定前330円。「コールスローM」490円、改定前400円。
「チョコパイ」350円、改定前330円。
「ドリンクM」360円、改定前340円。
ケンタッキー･フライド･チキン 「店内価格改定表」
ケンタッキー･フライド･チキン 「デリバリー価格改定表」