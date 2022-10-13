¤Þ¤ó¤Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«£÷ ¥«¥ë¥Ó¡¼¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡õ¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¸æ¼ë°õÄ¢¤¬¿·È¯Çä

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´8Ëç)

¡É¸æ¼ë°õ½¸¤á¡É¤âº£¤Ç¤Ï¥Ö¡¼¥à¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊ¸²½¤È¤·¤ÆÄêÃå²½¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¥«¥ë¥Ó¡¼¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¸æ¼ë°õÄ¢¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¡¢¤Þ¤ó¤Þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«£÷

¥«¥ë¥Ó¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤Î¸æ¼ë°õÄ¢¤Ï¡¢¸«¤Æ¤ª¤ï¤«¤ê¤ÎÄÌ¤ê¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¡×¤È¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ¢É½»æ¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¸æ¼ë°õÄ¢¤Ç¤¹¡£

¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥Æ¥È¥Á¥Ã¥×¥¹¤´¼ë°õÄ¢16P¡×¤¬¡¢¤¦¤¹¤·¤ªÌ£¡¢¥³¥ó¥½¥á¥Ñ¥ó¥Á¡¢¤Î¤ê¤·¤ª¡£¡Ö¤¸¤ã¤¬¤ê¤³¤´¼ë°õÄ¢16P¡×¤¬¡¢¥µ¥é¥À¡¢¥Á¡¼¥º¡¢¤¸¤ã¤¬¥Ð¥¿¡¼¡£²¿µ¤¤ËË­ÉÙ¤Ç¤¹¡£

É½»æÂ¦

É½»æÂ¦

É½»æ¤Ë¤Ï¡È¤´¼ë°õÄ¢¡É¤È¤Ï¤Ã¤­¤ê¤ÈÌÀ¼¨¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´¼ë°õ¤ò¤ª´ê¤¤¤Ç¤­¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£

16P¤Ç·Ú¤¯Çö¤¤¤«¤é»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¡£Î¾¼ê¤Ç¹­¤²¤Æ¤â¾²¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤Äø¤è¤¤Ä¹¤µÁ´Ä¹¤Ç856£í£í¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤Ç¹­¤²¤Æ°ìµ¤¸«¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¤Í¡£³¹Êâ¤­¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¤Ë¿À¼ÒÊ©³Õ¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤­¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¸æ¼ë°õ¤ò¤ª´ê¤¤¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë·ÈÂÓ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¥«¥ë¥Ó¡¼¤Î¿Íµ¤¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¸æ¼ë°õÄ¢¤Ï2022Ç¯10·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤«¤é¹ØÆþ²ÄÇ½¡£²Á³Ê¤Ï³Æ990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£

¥«¥ë¥Ó¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¸æ¼ë°õÄ¢
 