¤¤¤·¤À°íÀ®¡Ö¿¢ÌÓ¡×´Ø·¸¤Ê¤·¡©¡¡¡È¼«¿®²óÉü¡É¤Ç½÷À£³¿Í¤«¤é¸À¤¤´ó¤é¤ì¤ë¥â¥Æ¤Ã¤×¤ê
¡¡¥È¥ë¥³¤Ç¤Î¿¢ÌÓ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¶á¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¤ªÁû¤¬¤»¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¡¦¤¤¤·¤À°íÀ®¡Ê£´£·¡Ë¤¬Éü³è¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡££±£µÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÏª½Ð¤âÁý²Ã¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á°Æü£±£´Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡Ö¹â±ß»û¥Ñ¥ó¥Ç¥£¥Ã¥È¡×¤Ç¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¡£¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¸å¤Î°íÀ®¤òÄ¾·â¤¹¤ë¤È¡¢ÇÐÍ¥¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤Êà¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼á¤È¤Î¸òºÝ¤Ë¤â´Þ¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£
¡¡°íÀ®¤ÏºòÇ¯¡¢£²£´ºÐÇ¯²¼¤Î½÷Í¥¡¦ÈÓÂ¼µ®»Ò¤ÈÎ¥º§¡£°íÀ®¤¬¤¦¤ÄÉÂ¤òÈ¯¾É¤·¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºÀ¸³è¤¬º¤µç¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÍýÍ³¤Ç¡¢À¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡£¹£°Ç¯Âå¡Ö¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢Ì¤À®Ç¯¡×¡ÖÀ»¼Ô¤Î¹Ô¿Ê¡×¡Ê¤È¤â¤Ë£Ô£Â£Ó·Ï¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£¥È¥Ã¥×ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤·ÍÌ¾½÷Í¥¤ÈÉâÌ¾¤òÎ®¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÆ¬¤âÇö¤¯¤Ê¤ê³°¸«¤â¤¹¤Ã¤«¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°íÀ®¤Ï¥È¥ë¥³¤Ç¿¢ÌÓ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆºÆµ¯¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£·î¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢·º»ö¥É¥é¥Þ¡ÖÂÀÍÛ¤Ë¤Û¤¨¤í¡ª¡×¤Î½Þ¿¦¥·¡¼¥ó¤òÇ®±é¤¹¤ëÆ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¸µ¡¹¡¢±éµ»ÎÏ¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡££±£µÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¤Ç¤â¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤«¤é¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿ÍÀ¸·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÎÁÍý¿Í¤Ç¸À¤¦¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»ý¤Ã¤Æ¤ë¡£¤³¤ì¤ò¶î»È¤·¤¿¤é¥¹¥´¥¤ÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÉü³è¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤¿¤Î¤¬£±£´Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¤À¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÁÆ¬¤Ç°íÀ®¤Ï¡Ö»öÌ³½ê¤¬·è¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÏª½Ð¤âÁý¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢Çï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£µìÃÎ¤ÎÃç¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¤Î¹õÅÄÍ¦¼ù¤È¤ÎÂÐÃÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¡¼¥é¤ò¤¢¤ª¤ê¤Ê¤¬¤é¥¥ì¥Ã¥¥ì¤Î¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£
¡¡¹õÅÄ¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ½÷¤Î»Ò¤ò¸ýÀâ¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¸ýÀâ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¡Ê½÷¤Î»Ò¤«¤é¡Ë¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤ÆÍè¤ë¤ó¤À¤â¤ó¡£¤ª¤ì¤¬¸À¤¦¤Î¤Ï¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢°ì½ï¤Ëµ¢¤ë¡Ù¡£¤½¤ì¤À¤±¡×¤È¥â¥Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸½ºß£³¿Í¤Î½÷À¤«¤éÆ±»þ¤Ë¸òºÝ¤ò¿½¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£°íÀ®¤Ï¡Ö·ÐºÑÅª°ÂÄê¡Ê¤ò¤·¤Æ¤ë½÷À¡Ë¡¢ÈþËâ½÷¡¢¡Ø¤¦¤Á¤ËÍè¤Ê¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¡£¤É¤ì¤¬¤¤¤¤¤«Çº¤ó¤Ç¤ë¡×¤ÈÎø°¦ÁêÃÌ¡£¤Ø¤Ù¤ì¤±¤Î¹õÅÄ¤Ï¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¥¤¥¤Ã¤Æ¤¿¤é¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Í¤§¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÏÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ë°íÀ®¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
¡¡°íÀ®¡¡¤ª¼ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¥¬¥Á¥È¡¼¥¯¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÀµÄ¾¡¢¡Ê¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤®¤Æ¡ËÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½ÇÐÍ¥Éüµ¢¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤â¸ì¤Ã¤¿
¡¡°íÀ®¡¡¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥Ð¥¤¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î»þÂå¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡£²ÏÁê²æÊ¹¤¯¤ó¤È¤«ÀèÇÚ¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡£³¤³°¡Ê¿Ê½Ð¡Ë¤Ï¤ä¤á¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î·ÝÇ½³¦¤ò¥Ü¥¯¤Ê¤ê¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡½¡½Èà½÷¤â¤Ç¤¤½¤¦
¡¡°íÀ®¡¡¤¤¤ä¡Á¡£¤³¤ÎÏÃ¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤Þ¤¹¡©¡¡£³¿Í¤È¤â·ÝÇ½¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬·ÐºÑÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ÇÁ°¤ÎºÊ¤«¤é¤â¡ÖÆ¯¤¤¤Æ¤ë½÷¤Î¿Í¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡¡½¡½¼«¿®¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬ËÜÍè¤Î»Ñ¡©
¡¡°íÀ®¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡¡¤ä¤Ã¤ÈÌá¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡¡½¡½Éü³è´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹
¡¡°íÀ®¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡