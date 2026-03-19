俳優・いしだ壱成さん（51）が2026年3月16日にブログを更新し、半年以上にわたり悩まされていたという病気について手術を終えたことを報告した。「およそ9ヶ月間、病院を転々としました」鼻の奥に良性ポリープいしださんは「退院」と題したブログエントリーを公開し、「私事でございますが、実は数日前に手術を受けまして、無事に退院してきました」と近況を報告した。病名は「呼吸上皮腺腫様過誤腫（こきゅうじょうひせんしゅよう