【ネタばれ】『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シリーズ最大の謎の答えは？

米CBSの大ヒット犯罪捜査ドラマ『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン19をもって、オリジナルキャストの降板が発表されたが、長年ファンが気になっていたシリーズ最大の謎の答えは明らかになったのだろうか。米TV Lineが伝えている。(※本記事は『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン19最新エピソードまでのネタばれを含むのでご注意ください)

現地時間10月11日(月)に放送されたシーズン19の第4話「Great Wide Open(原題)」をもって、番組の顔とも言えるリロイ・ジェスロ・ギブス役のマーク・ハーモンがシリーズから卒業した。

ギブスは自宅の地下で船を造るのが趣味で、休みの日にはよく大工仕事に精を出していたが、NCISチームの仲間が彼の家を訪れる度に、「どうやって出来上がった船を地下室から出すのか?」と質問されていた。このシリーズにおける"最大の謎"ともいえる答えがシーズン19第4話で明らかに。

連絡がつかないギブスを探しにFBI捜査官のオールデン・パーカー(ゲイリー・コール『グッド・ファイト』)が彼の自宅を訪れて地下室へ行くと、なんと壁の一面に船と同じサイズの外へつながる大きな穴が開けられていたのだ。

シーズン19の第1話「Blood in the Water(原題)」でニック・トーレス(ウィルマー・バルデラマ)が、地下室の壁は可動式もしくは滑車システムが装備されているのかもしれないとセオリーを展開していたが、ギブスは船を地下室から出すために壁をブチ抜いていたようだ。

ギブスは捜査で訪れたアラスカに残ることを決意し、シリーズを退場したが、今後は船でセーリングを楽しんでアラスカでの生活を満喫するのかもしれない。

製作総指揮のスティーヴン・D・バインダーは声明で、「マークが復帰したいと思うのであれば、いつでも歓迎する」と発表していたため、いつの日かギブスが戻ってきてくれることに期待したい。

なお、マークの降板と入れ替わる形で、シーズン19よりパーカーFBI捜査官役でゲイリー・コール(『グッド・ファイト』『シカゴ・ファイア』)が参加している。

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』シーズン19は、CBSにて毎週月曜日に放送中。(海外ドラマNAVI)

Photo:

『NCIS 〜ネイビー犯罪捜査班』TM & © 2019 CBS Studios Inc. CBS and related logos are trademarks of CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.