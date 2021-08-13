ABEMAで8月21日から、TVアニメ『 ウマ娘 プリティーダービー 』第1期と第2期が、全話無料で一挙放送される。 【放送】『ウマ娘 プリティーダービー』全話一挙を予約 『ウマ娘 プリティーダービー』は、Cygamesが発信するクロスメディアコンテンツ。異世界から受け継いだ輝かしい名前と競争能力を持つ“ウマ娘”たちの熱い青春物語が描かれ、ゲームをはじめ、コミックやアニメ作品など多分野で人気を博している。また8月28日と29日には大型イベント『ウマ娘プリティーダービー 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE』が予定され、2日間合わせて総勢30名を超える“ウマ娘”キャストが集結する。 この大型イベントの開催を記念し、今回「アニメLIVE2チャンネル」ではTVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』シリーズの無料一挙放送が決定。8月21日と22日に第1期『ウマ娘 プリティーダービー』を、翌週の8月28日と29日に第2期『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』を全話一挙放送する。 なお『ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE』は、ABEMA PPV ONLINE LIVEで生配信の予定。詳細はこちら。

▼『ウマ娘 プリティーダービー』全話一挙放送

(C)2018 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー」製作委員会 放送日時：

8月21日（土）夜7時30分〜

8月22日（日）午後2時〜、夜7時25分〜

放送チャンネル：アニメLIVE2チャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/anime-live2/slots/BNYGNBJFhWFt95（夜7時30分〜の回）

※放送後1時間、第1話〜第6話を無料で視聴可能

▼『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』全話一挙放送

(C) 2021 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」製作委員会放送日時：

8月28日（土）夜7時30分〜、深夜1時

8月29日（日）午前11時〜

放送チャンネル：アニメLIVE2チャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/anime-live2/slots/BNYGNVWTjVkpWT（夜7時30分〜の回）

※放送後1時間、第1話〜第6話を無料で視聴可能

▼“ウマ娘”たちの日常をポップに描いたショートアニメ『うまよん』もABEMAプレミアムで好評配信中！

(C) Cygames, Inc.

番組URL：https://abema.tv/video/title/512-3

※ABEMAプレミアム限定配信

▼Machico（トウカイテイオー役）、徳井青空（テイエムオペラオー役）、上坂すみれ（アグネスタキオン役）が出演！『声優と夜あそび』とのコラボ回も配信中！

Machicoゲスト！『声優と夜あそび 水【小松未可子×上坂すみれ×徳井青空】#12』

番組URL：https://abema.tv/video/episode/218-332_s14_p12

※ABEMAプレミアム限定配信