TVアニメ『ウマ娘プリティーダービー』シリーズ、8月21日から2週連続一挙放送！3rdイベント開催記念
ABEMAで8月21日から、TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』第1期と第2期が、全話無料で一挙放送される。
『ウマ娘 プリティーダービー』は、Cygamesが発信するクロスメディアコンテンツ。異世界から受け継いだ輝かしい名前と競争能力を持つ“ウマ娘”たちの熱い青春物語が描かれ、ゲームをはじめ、コミックやアニメ作品など多分野で人気を博している。また8月28日と29日には大型イベント『ウマ娘プリティーダービー 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE』が予定され、2日間合わせて総勢30名を超える“ウマ娘”キャストが集結する。
この大型イベントの開催を記念し、今回「アニメLIVE2チャンネル」ではTVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』シリーズの無料一挙放送が決定。8月21日と22日に第1期『ウマ娘 プリティーダービー』を、翌週の8月28日と29日に第2期『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』を全話一挙放送する。
なお『ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE』は、ABEMA PPV ONLINE LIVEで生配信の予定。詳細はこちら。
▼『ウマ娘 プリティーダービー』全話一挙放送
(C)2018 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー」製作委員会
放送日時：
放送日時：
8月21日（土）夜7時30分〜
8月22日（日）午後2時〜、夜7時25分〜
放送チャンネル：アニメLIVE2チャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/anime-live2/slots/BNYGNBJFhWFt95（夜7時30分〜の回）
※放送後1時間、第1話〜第6話を無料で視聴可能
▼『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』全話一挙放送
(C) 2021 アニメ「ウマ娘 プリティーダービー Season 2」製作委員会放送日時：
8月28日（土）夜7時30分〜、深夜1時
8月29日（日）午前11時〜
放送チャンネル：アニメLIVE2チャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/anime-live2/slots/BNYGNVWTjVkpWT（夜7時30分〜の回）
※放送後1時間、第1話〜第6話を無料で視聴可能
8月28日（土）夜7時30分〜、深夜1時
8月29日（日）午前11時〜
放送チャンネル：アニメLIVE2チャンネル
番組URL：https://abema.tv/channels/anime-live2/slots/BNYGNVWTjVkpWT（夜7時30分〜の回）
※放送後1時間、第1話〜第6話を無料で視聴可能
▼“ウマ娘”たちの日常をポップに描いたショートアニメ『うまよん』もABEMAプレミアムで好評配信中！
(C) Cygames, Inc.
番組URL：https://abema.tv/video/title/512-3
※ABEMAプレミアム限定配信
番組URL：https://abema.tv/video/title/512-3
※ABEMAプレミアム限定配信
▼Machico（トウカイテイオー役）、徳井青空（テイエムオペラオー役）、上坂すみれ（アグネスタキオン役）が出演！『声優と夜あそび』とのコラボ回も配信中！
Machicoゲスト！『声優と夜あそび 水【小松未可子×上坂すみれ×徳井青空】#12』
番組URL：https://abema.tv/video/episode/218-332_s14_p12
※ABEMAプレミアム限定配信
番組URL：https://abema.tv/video/episode/218-332_s14_p12
※ABEMAプレミアム限定配信