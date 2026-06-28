フジテレビ系「ＳＵＮＤＡＹブレイク．」（日曜・午前７時）は２８日、通常の午前８時５５分までから短縮された午前７時半までの３０分間の生放送となった。同局が午前７時半からサッカー北中米Ｗ杯「コロンビア×ポルトガル」を生中継したため。メインキャスターを務める俳優の谷原章介、スペシャルキャスターでタレントの伊藤俊介、コメンテーター陣は不在。スタジオでキャスターで同局の鈴木唯アナウンサーのみが生出演し