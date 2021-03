アトランタ銃撃事件の被害者

3月17日、ジョージア州アトランタ市にある3か所のスパで起こった銃撃で合計8名が殺害される事件が起こった。

アトランタ・銃撃現場 by Gettyimages

午後5時に4名が銃で射殺された。それから45分後、2度にわたる銃撃で4名が殺害された。8名のうち6名がアジア系アメリカ人であると見られている。韓国外務省は被害者の4名は韓国系アメリカ人であるとの見解を発表している。逮捕された容疑者は21歳の白人男性である。

事件の全容や殺害動機は明らかになっていないが、多くのアジア系アメリカ人が犠牲者になったことから、現地のメディアは「アジア系アメリカ人に対するヘイト・クライム」であると一斉に報道した。

この事件を受け、アジア系アメリカ人が多く住むワシントン州シアトル市のジェニー・ダーカン市長は「アトランタのアジア系アメリカ人に対する攻撃は“ヘイト・クライム”である」と非難声明を出し、同市警察はアジア系コミュニティに対する保護措置を強化すると発表した。

ニューヨーク市警反テロ対策局もツイッター上で「市内のアジア系コミュニティを守るために最大限の注意を払い、警備を増強する」との声明を発表している。

従来の個別的なアジア系アメリカ人に対する犯罪行為とは違い、大量のアジア系アメリカ人が犠牲になったことで、改めてアジア系アメリカ人に対するヘイト・クライム問題が注目されている。

警告はあったものの

アジア系アメリカ人に対する攻撃の兆しは前から指摘されていた。

2020年の3月にFBI(連邦捜査局)は「アジア系アメリカ人に対するヘイト・クライム事件がコロナウイルスの感染拡大によって増加し、アジア系アメリカ人コミュニティを危険にさらす可能性がある」と題する内部報告書を作成し、「アジア系アメリカ人に対するヘイト・クライムの報告は急増しており、ロサンジェルスからニューヨーク、テキサスと全国に及んでいる」と警鐘を鳴らしている。

さらにテキサス州ミッドランドで起きた2歳と6歳の子供を含む中国系アメリカ家族3人がナイフで刺された事件を取り上げ、容疑者は「この家族は中国系で、人々にコロナウイルスを感染させているから刺した」と供述していると指摘している。

FBIの報告書の懸念は現実のものとなっている。アジア系アメリカ人に対する人種差別的攻撃は急増している。

ニューヨーク市アジア系弁護士協会が2021年1月に発表した報告「COVID-19期間中にニューヨークにおけるアジア系アメリカ人を対象とするヘイト・クライムと暴力の増加状況」は、いかにアジア系アメリカ人に対するヘイト・クライムが急増しているのか、その実態を詳細に報告している。報告書は「アジア系コミュニティはコロナウイルス感染を拡大させたとして批判され、憎しみと暴力の標的となっている」と指摘している。

2020年9月17日に米下院は人種差別に対する非難決議を採択している。決議案を提出したグレース・メング議員は声明の中で「コロナウイルス感染が広がって以来、アジア系アメリカ人は偏見と嫌悪による屈辱的で胸糞が悪くなるような行為に耐えている」と書いている。

バイデン大統領も1月26日にアジア系アメリカ人に対する人種差別を非難する「覚書(大統領令)」に署名。さらに3月11日に行ったテレビ演説の中で再びアジア系アメリカ人と南洋諸島出身者に対する差別を非難する発言を行っている。バイデン大統領が直接言及しなければならないほど事態は悪化しているのである。

まだ氷山の一角

アジア系アメリカ人に対する攻撃を監視している非営利団体Stop AAPI Hateによると、2020年3月19日から2021年2月28日の間に起こったヘイト・クライムは3795件に達している。

ただ「センターに報告されている事件数は実際に起こった件数の氷山の一角にすぎない」と、潜在的にはさらに多くの事件が起こっている可能性を指摘している。被害にあっても警察へ報告するのは困難な場合が多い。そのためオレゴン州オークランド市のチャイナタウンでは住民に対して「ヘイト・クライムの報告の仕方」というパンフレットを配り、積極的に警察に通報することを勧めている。

ヘイト・クライムは事件にしにくい。ニューヨーク市では多くのアジア系アメリカ人に対するヘイト・クライムがあるにもかかわらず、「今年に入って起訴された件数は2件に過ぎない」、「多くのアジア系アメリカ人は警察や検事は自分たちの訴えを本気で聞いてくれないと感じている」という指摘もある(”Attack on Asian-Americans in New York Stoke Fear, Anxiety and Anger”,『ニューヨーク・タイムズ』2021年2月26日)。

またヘイト・クライムの攻撃対象が女性や老人であるのも大きな特徴である。Stop AAPI Hateの報告では「女性の被害は男性の被害の2.3倍ある」と報告されている。高齢者の被害も多く、オークランド市のチャイナタウン商業会議所のカール・チャン会長が「高齢者は道を歩くのも怖がっている」と語っている。弱者が攻撃の対象になっているのである。

被害者の大多数は中国系アメリカ人

「アジア系アメリカ人」という言葉は非常に曖昧である。Stop AAPI Hateの報告によると、被害者の42.2%は中国系アメリカ人、14.8%は韓国系アメリカ人、8.5%はベトナム系アメリカ人、7.9%はフィリピン系アメリカ人であった。中国系アメリカ人の被害が圧倒的に多く、日系アメリカ人の被害は少ない。

それには理由がある。中国系アメリカ人はチャイナタウン、韓国系アメリカ人はコリアタウンと特定の地域に集中して住む傾向がある。こうした地域は経済的に貧しい地域であり、現地の人々と日常的に接する機会が多い場所でもあるためヘイト・クライムの対象になりやすい。

日系アメリカ人は既に中産階級化し、比較的裕福な地域に住んでいるため、直接的な被害にあう可能性は少ない。現在起こっていることは「アジア系アメリカ人」に対する攻撃というよりも、「中国系アメリカ人」に対する攻撃と考えるほうが正しいかもしれない。

反中国感情は、トランプ大統領が「コロナウイルス感染拡大は中国の責任だ」と中国を批判したことに加え、アメリカ社会の中で中国人の存在感が極めて大きくなっていることも要因のひとつである。2010年に行われた国勢調査によると、過去10年間に中国系アメリカ人(混血も含む)は40.0%増えている。2010年の時点での中国系アメリカ人の数は400万人を越え、アジア系アメリカ人の中では最も多い。

ちなみに日系アメリカ人の数は約130万人である。韓国系アメリカ人は170万人で、日系アメリカ人よりも多い。アジア系アメリカ人は合計で1732万人、人口比では約6%を占めている。

ジャーナリストのジョージ・ラモス氏は「アジア系アメリカ人に対する攻撃はコロナウイルス感染拡大だけでなく、アメリカ社会の文化的、人口構成の変化のなかで起きている」と指摘する(”Why Has There Been a Spike of Anti-Asian Hate?”,『ニューヨーク・タイムズ』,2021年3月5日)。

急増するアジア系アメリカ人に対する反発が理由のひとつである。2000年から2015年の間にアジア系アメリカ人の人口は70%も増えている。しかもアジア系アメリカ人が居住する地域は狭いため、その存在は極めて目立つことになる。

中国系アメリカ人が攻撃される要因のひとつは、米中関係の悪化によってアメリカ人の対中国観が悪化していることだ。

2020年のピューリサーチ・センター調査では、中国に対して好意的な見方をしている割合26%に対して悪感情を抱いている人の割合は66%に達している。トランプ政権が発足した2016年以降、急速に対中国観は悪化している(”U.S. Views of China Increasingly Negative Amid Coronavirus Outbreak”, 2020年4月21日)。こうした対中国観の悪化は外交経済関係の悪化も背景にある。

歴史的に常に差別されてきた中国系アメリカ人

アメリカの歴史を見ると、大きな経済的、社会的なストレスが高まった時、必ずと言って良いほどアジア系アメリカ人、特に中国系アメリカ人がスケープゴートにされてきた。今回も例外ではない。アメリカ人の心の底に黒人差別と同様にアジア系アメリカ人に対する人種差別意識が潜在的に根付いている。

アジア系アメリカ人の差別は今に始まったことではない。19世紀半ばの“イエロー・ぺリル(黄禍)”に始まり、常にアジア人は恐怖と差別の対象になってきた。

最初にアメリカで人種差別に直面したアジア人は中国人であった。中国人は出稼ぎ労働者である苦力としてアメリカにやってきた。特に1848年にカリフォルニア州で金山が発見されて以降、多くの中国人が鉱山労働者としてやってきた。また鉄道建設にも従事した。1850年当時、アメリカに住む中国人は4000人に過ぎなかったが、1852年には2万人に増えている。

そして1871年にロサンジェルスで“中国人大虐殺事件”が起きた。中国移民の増加に反発する500名の暴徒がチャイナタウンに乱入し、18名の中国人を虐殺した事件である。当時、中国移民は黒人やネイティブ・アメリカンと同様に裁判権すら認められていなかった。

1875年に「ペイジ法」が制定され、中国人女性は性病を拡散させ、白人の価値観を損なうという理由から入国が禁止された。1882年に中国移民を制限するために「中国人排斥法」が成立し、移民が禁止された。同時に帰化も認められなくなった。特定の国民を対象に移民を禁止したのは、この法律が最初である。この結果、1890年には10万人を越えた中国人の数は1920年には6万人まで減少した。

コロナウイルスによる差別と似た事件も起こっている。1900年3月にサンフランシスコのチャイナタウンでペストが発生し、1人の中国人が死亡した。市当局はチャイナタウンを閉鎖。その後、チャイナタウンでは1人もペスト患者は出なかったが、中国人に対する差別は続いた。中国人がアメリカにペストを持ち込んだとして1904年に中国人排斥法は強化された。

近年、中国人のアメリカ移民は急激に増えている。今後、人種的な摩擦が激しくなると予想される。コロナウイルスはワクチンの普及で遠からず鎮静化するだろう。だが、アメリカ人の心の底にある反アジア系アメリカ人や反中国系アメリカ人に対する差別意識は容易にはなくならないだろう。これからもアメリカ社会の不安が高まれば、間違いなくアジア系アメリカ人が攻撃の対象になるだろう。