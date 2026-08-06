SNS総フォロワー数70万人を誇る大食いインフルエンサー・りっかちゃん（24）。テレビ東京の「最強大食い王決定戦」「デカ盛りハンター」にも出演し、1回の食事で7キロ以上を平らげるという。体重46キロのスレンダー体型で、「大食いなのに細くて可愛い」と注目を集めている。そんな彼女の驚異の体事情とは。

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食いしん坊女子・りっかちゃん（本人のInstagramより引用）

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「普通の人の20倍くらいお腹が膨らんでいる状態」レントゲンで判明した衝撃の事実

りっかちゃんは今年2月、日本テレビの「ザ！世界仰天ニュース」に出演し、医師によるレントゲン撮影を受けた。食後の写真には、大きく膨らんだ胃が背骨を押してまっすぐにさせている様子が映し出されていた。

「めっちゃ怖いですよね。私も食べた後、そうなっているって知らなくて。普通の人の20倍くらいお腹が膨らんでいる状態なんです。あとお腹が重くて、まっすぐ立てないんですよ」とりっかちゃんは語る。

本当にパンパンになるまで食べると臓器が痛くなることもあるというが、翌昼には消化が完了し、再びお腹が空くという。

「体重は46キロくらいで、『太ってるね』と言われたことはない」

それだけ食べているにもかかわらず、人生で一度も太ったことがないというから驚きだ。「体重は46キロくらいで、『太ってるね』と言われたことはないですね。ダイエットもしたことないです」と本人はさらりと言ってのける。フードファイターの仲間たちも含め、大食いで太っている人は一人もいないと明かす。

肌荒れもほとんどないという。大学3年生まではスキンケアすら面倒でやっていなかったにもかかわらず、ニキビとは無縁。クリニックに相談しても「もう十分綺麗ですけど」と言われる始末だ。

この体質の持ち主がなぜ大食いの道に進んだのか、インフルエンサーとして70万フォロワーを獲得するまでの経緯、さらには恋愛や将来の夢まで、インタビュー本編で詳しく語られている。

〈つづく〉

（「文春オンライン」編集部）