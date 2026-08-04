米歌手アリアナ・グランデさんが一時的に公の場から身を引くことがわかった/Getty Images

（CNN）米歌手アリアナ・グランデさんが一時的に公の場から身を引くことがわかった。代理人が芸能誌「ピープル」に明かした。グランデさんをめぐっては、最新アルバム「ペタル」のリリース後に健康状態をめぐる臆測が過熱していた。

現在行われている「エターナル・サンシャイン・ツアー」が終演する来月から身を引くという。

声明によると、グランデさんはツアーを健康的で幸せな形で終え、公の活動から離れることを楽しみにしている。こうした活動は世間から際限のない詮索（せんさく）を招いたという。

英ウェストエンドで予定されていたミュージカルの出演も降板する。この作品で映画「ウィキッド」で共演したジョナサン・ベイリーさんと再共演するはずだった。

グランデさんの体形や健康状態をめぐっては近年、臆測の的となってきた。ペタルをリリースしてからは、そのプロモーション素材に登場するグランデさんの見た目がさらなる臆測を呼んでいた。

現在のツアーはすばらしい経験になっていると声明は強調している。グランデさんはファンを愛し、ツアーのあらゆる瞬間をとても大切にしているという。