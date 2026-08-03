日米が協調しての円買い介入です。片山財務大臣は、歴史的な円安に歯止めをかけるため、アメリカとの協調介入を実施したと明らかにしました。片山財務大臣：米国の東部時間7月31日金曜日、日本国財務省は米国財務省と協調して円買い介入を実施しました。さらなる協調介入を実施することもちゅうちょしない。外国為替市場の円相場では7月30日以降、円が急騰する場面が断続的にみられ、政府・日銀が円買い介入を行ったことがわかって