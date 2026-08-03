インドネシア沖で大規模なフェリー火災です。インドネシア当局によりますと、2日朝、東ジャワ州マドゥラ島沖を航行していた乗客乗員271人を乗せたフェリーで火災が発生しました。乗客らは船首などに避難したほか、救命胴衣を着けて海に飛び込むなどし、これまでに225人が救助されましたが、少なくとも5人が死亡し、41人が行方不明だということです。当局は、行方不明者の捜索を急ぐとともに、火災の原因を調べています。現地メディ