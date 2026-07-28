米空港の保安検査で見つかった砲弾の一つ。大きさはグレープフルーツほどだという/TSA via CNN Newsource（CNN）米アラバマ州の空港保安検査で、南北戦争時代の砦（とりで）から盗まれた砲弾5発が、預け入れ荷物の中から見つかった。米運輸保安庁（TSA）の発表によると、ガルフショアーズ国際空港で今月、預け入れ荷物のX線検査を行っていた職員が、手投げ弾のような不審物を発見した。発見した職員は「とっさに信管が見えない、す