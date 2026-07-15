アメリカ代表バログンに対する裁定を巡って、トランプ氏は「（FIFA会長に）どうしろと指示したことはない」と弁明。FIFA規律委員会は「具体的な状況、入手可能な証拠を考慮して決めた」と主張しているが、批判の声が渦巻いている。ジャーナリストの石戸諭氏は、開催国の大統領が審査中にFIFA会長へ電話をかけた時点で、その正当性は大きく揺らいだとみる。また、トランプ氏の「安易な言動は目先の結果ばかりが優先され、周囲を疲弊