徳島市議会6月定例会は6月29日に最終日を迎え、一般会計補正予算案など33の議案を原案通り可決・同意して閉会しました。29日は、開会日に提出された総額約9300万円の一般会計補正予算案をはじめとする11議案に加え、追加提出された人事案など、あわせて33の議案について採決が行われ、いずれも原案通り可決・同意しました。また29日は、2024年11月から1年半以上にわたって続く、継続審査についても議論が交わされました。これは、