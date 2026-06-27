北京市朝陽区の火災現場付近に集まった消防隊員ら＝27日（共同）【北京共同】中国・北京市朝陽区の消防は27日、同区の建物で火災があり、消防が対応したと明らかにした。けが人はいない。現場は26日に軽飛行機が衝突した高層ビルから約2キロ。黒煙が広がり、多数の消防車が出動して歩行者の通行が止められるなど、周辺は一時混乱した。火災現場付近にいた男性は「大きな爆発音が聞こえた」と話した。別の男性は「2日連続で同じ