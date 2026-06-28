南米ベネズエラで発生した大地震の死者が1430人にのぼりました。ベネズエラで24日、2度発生したマグニチュード7を超える地震について、ベネズエラの国会議長は27日、これまでに1430人が死亡したと明らかにしました。まもなく生存率が大幅に下がるとされる「発生から72時間」となりますが、がれきの下には多くの人が取り残されているとみられ、救助活動が続いています。ただ、現地では救助に必要な重機が不足していて、政府の対応へ