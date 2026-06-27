広域系3次団体組長だったオットが獄死。著書『極姐2.0：ダンナの真珠は痛いだけ』（徳間書店）を持つ、本名・出身地もろもろ非公開の元極道の妻がリアルな暴力団の世界を語る。【写真を見る】保釈金10億円が話題になった司忍組の近影、最高幹部らが勢揃いした山口組の餅つき＊＊＊六代目山口組傘下の五代目山健組・中田浩司組長の無罪判決が5月27日に確定しましたね。「暴力団幹部」の「求刑懲役20年の殺人未遂事件」が