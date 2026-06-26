俳優・賀来賢人（36）が、妻で女優の榮倉奈々（38）のプライベート姿をSNSに投稿。賀来の出演番組を視聴する榮倉がダブルピースを決めている写真で、ネット上で「仲良し夫婦で理想すぎる」と反響を呼んでいる。【写真】赤ワインは1杯だけ…ストイックな榮倉の私服姿、賀来賢人が公開した子どもの映り込むショット2016年8月に賀来と結婚した榮倉は、2017年6月に第1子、2021年2月に第2子が誕生。出産後、すぐに体型を戻すトレー