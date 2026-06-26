俳優・賀来賢人（36）が、妻で女優の榮倉奈々（38）のプライベート姿をSNSに投稿。賀来の出演番組を視聴する榮倉がダブルピースを決めている写真で、ネット上で「仲良し夫婦で理想すぎる」と反響を呼んでいる。

【写真】赤ワインは1杯だけ…ストイックな榮倉の私服姿、賀来賢人が公開した子どもの映り込むショット

2016年8月に賀来と結婚した榮倉は、2017年6月に第1子、2021年2月に第2子が誕生。出産後、すぐに体型を戻すトレーニングを始め、食生活を見直したという。「NEWSポストセブン」では2018年10月に、友人らと食事を楽しみながらもストイックに節制する榮倉の姿を報じている。もつ焼き店に続いてバーを訪れたが、赤ワイン1杯にとどめ、あとは水を飲んで過ごしていた。

連続ドラマ出演は2022年夏の『オールドルーキー』（TBS系）が最後。仕事の幅を広げ、2023年10月にアパレルブランド「newnow（ニューナウ）」を立ち上げて「株式会社LAND NK」を設立。自身はCEOに就任した。

「出産・子育てを経験したことによって視野が広がり、新しい体験に挑戦したくなったと話しています。14歳の頃にファッション雑誌『Seventeen』（集英社）でモデルデビューした榮倉さんは業界の事情に詳しい。

『newnow』は過剰生産を避け、完全受注販売としています。業界が抱える課題への問題意識もあるストイックなブランドで、榮倉さんの本気度は、 CEOとしての署名『賀来奈々』にも感じ取れます」（アパレル関係者）

そんな榮倉と家庭を築く賀来は、第1子誕生後から積極的に育児を行っているようだ。

「子どもをお風呂に入れたり、オムツ替えをしたり、お皿洗いをしたり。奥さんが仕事などで不在のときは、賀来さんが"ワンオペ育児"をすることもあり、家事育児は一通りこなしているようです。ワンオペのときは、パパ友である俳優・今井隆文（40）さんを公園に誘って、子どもたちと一緒に遊んでいるとか」（芸能関係者）

夫婦ともに俳優業の家庭も芸能界では珍しくないが、賀来の場合は「基本的に僕が働いている時は、妻がペース配分をして」「交互にハンドリングして、子供のことをやるというのが、うちのベース」だと語り、忙しい時期が夫婦で重ならないようシフト制を取っているという。

受注会や展示会にも顔を出す賀来

一方で、結婚当初からそれぞれの出演作品を見ることはなく、"暗黙の了解"で仕事の話は家ではしないとも明かしている賀来。

「仕事に関しては、『お互い好きなように』と賀来さんは考えているそうですが、榮倉さんのブランド『newnow』に関しては、しっかり支えている様子がうかがえます。イメージビジュアルで賀来さんがモデルを務めるだけでなく、受注会や展示会にも顔を出しているんです」（同前）

CEOとして新たな挑戦を続ける榮倉。そんな妻を支える賀来も、個人事務所設立や海外進出など活躍の場を広げている。

作品は見ない、仕事の話もしない。それでも榮倉のブランドでは賀来がモデルを務め、CEOの署名には「賀来奈々」の名が記される。夫婦それぞれが自分の道を歩みながら、互いを支えているようだ。