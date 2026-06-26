1980年のデビュー以来、ドラマ、映画を中心に活躍を続けるベテラン人気俳優の内藤剛志氏が、『週刊ポスト』にて日々の思いを綴る人気連載「多面体道理論」。連日、主演映画『劇場版旅人検視官道場修作』の舞台挨拶でファンの前にも姿を見せている氏が、演じる役柄について明かした。＊＊＊少し前の話になります。僕のバッグの中には公開中の『劇場版旅人検視官道場修作』以外にも、何冊かの台本が収められていまし